Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Luis Enrique et certains de ses joueurs se sont exprimés après la défaite du PSG contre le Bayern, mardi.

Le Paris Saint-Germain affrontait le Bayern Munich, mardi soir, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions. Face aux Bavarois, les Parisiens ne sont pas parvenus à trouver la faille et concèdent leur troisième défaite en cinq matchs de C1 (1-0). Après ce revers qui enfonce un peu plus le PSG (26e, 4 pts), Luis Enrique et certains de ses joueurs dont Marquinhos ont livré leurs impressions au micro de Canal+.