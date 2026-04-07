Luis Enrique explique les difficultés rencontrées par Hugo Ekitike au PSG alors que la star de Liverpool s'apprête à affronter son ancienne équipe

Le joueur de 23 ans fera son retour au Parc des Princes mercredi, lorsque Liverpool affrontera son ancienne équipe lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. À l’approche de cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Enrique, a été interrogé sur les difficultés rencontrées par l’international français sous sa direction.

« En temps normal, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au PSG », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je me souviens de son passage ici. Il a très bien joué en Allemagne et maintenant, à Liverpool. C'est désormais un joueur international et je pense qu'il a beaucoup progressé. C'est normal. Il était très jeune quand il était ici et il s'est beaucoup amélioré depuis. Mais ce n'est pas le moment de parler des joueurs de Liverpool. »