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Luis Enrique explique les difficultés rencontrées par Hugo Ekitike au PSG alors que la star de Liverpool s'apprête à affronter son ancienne équipe
Ekitike brille alors que le PSG est en difficulté
Ekitike a rejoint le PSG en 2022 en provenance de Reims, où il était considéré comme un jeune attaquant très prometteur, mais il a eu du mal à s'imposer dans la capitale française. Il n'a inscrit que quatre buts en 33 apparitions avec le club et a été prêté à Reims un an après son arrivée, puis à l'Eintracht Francfort, avant de signer définitivement avec le club allemand. Après s'être illustré en Bundesliga, Liverpool a réussi à le recruter l'été dernier et il a connu une première saison fructueuse malgré les difficultés de son équipe en Premier League, marquant 17 buts en 43 matches sous les ordres d'Arne Slot.
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Luis Enrique explique pourquoi le PSG et Ekitike n'ont pas fait bon ménage
Le joueur de 23 ans fera son retour au Parc des Princes mercredi, lorsque Liverpool affrontera son ancienne équipe lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. À l’approche de cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Enrique, a été interrogé sur les difficultés rencontrées par l’international français sous sa direction.
« En temps normal, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au PSG », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je me souviens de son passage ici. Il a très bien joué en Allemagne et maintenant, à Liverpool. C'est désormais un joueur international et je pense qu'il a beaucoup progressé. C'est normal. Il était très jeune quand il était ici et il s'est beaucoup amélioré depuis. Mais ce n'est pas le moment de parler des joueurs de Liverpool. »
Des difficultés à Paris au succès à Anfield
Le parcours de l'attaquant vers le sommet a été marqué par un prêt réussi puis un transfert définitif à l'Eintracht Francfort, avant que Liverpool ne conclue un contrat colossal de 95 millions d'euros l'été dernier. Aujourd'hui, les statistiques du joueur indiquent que le PSG a toutes les raisons d'être prudent.
S'il a marqué 11 buts en première division anglaise, il n'en a inscrit que trois en Ligue des champions, dont un contre son ancienne équipe, l'Eintracht Francfort. Le Français espère avoir un effet tout aussi marquant lorsqu'il débarquera dans la capitale de son pays cette semaine.
- AFP
Liverpool va devoir faire face à un dur défi à Paris
Ekitike et Liverpool abordent ce match contre les champions d'Europe en titre alors qu'ils traversent une période difficile. Ils ont enchaîné deux défaites consécutives, s'inclinant face à Brighton fin mars avant de subir, à leur retour de la trêve internationale, une humiliante défaite 4-0 contre Manchester City en FA Cup.
Le PSG, en revanche, reste sur quatre victoires consécutives avant ce match et bénéficie en outre de ne pas avoir à disputer de match de Ligue 1 entre les deux manches de cette rencontre de Ligue des champions, les instances du football français lui ayant accordé un week-end de repos.