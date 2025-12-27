Best European signings 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
Krishan Davis

Luis Díaz au sommet : le classement des meilleures recrues du football européen cette saison

La période des fêtes est déjà là, et avec elle le constat un peu vertigineux d’avoir atteint, ou presque, la mi-saison 2025-2026. Alors que plusieurs grands championnats européens s’apprêtent à observer une trêve hivernale, l’heure est venue de dresser un premier bilan de ces quatre mois intenses, riches en surprises et en confirmations. C’est aussi le moment idéal pour évaluer l’impact des joueurs transférés durant l’été, désormais jugés sur un volume de matches suffisamment significatif.

Une fois encore, les clubs de Premier League ont largement dominé le marché des transferts estival, déboursant à eux seuls près de 3,5 milliards d’euros pour renforcer leurs effectifs, pulvérisant le précédent record établi en 2023. Champions d’Angleterre en titre, Liverpool ont notamment marqué les esprits en réalisant trois des plus gros coups du mercato européen, avec les arrivées de Hugo Ekitike, Florian Wirtz et Alexander Isak.

Mais les premières tendances de la saison l’ont une nouvelle fois démontré : dépenser des sommes astronomiques n’est en rien une garantie de réussite. Dans un marché où la marge d’erreur reste élevée, certaines des meilleures opérations ne coûtent parfois… rien du tout.

À travers l’Europe, quels sont donc les joueurs transférés cet été qui ont eu l’impact le plus fort, et parfois le plus inattendu, dans leur nouveau club ? GOAL a classé les 10 meilleures recrues de la saison européenne 2025-2026 jusqu’à présent.

  • Everton v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Malick Thiaw (Newcastle - 41 M€)

    Nombreux sont les supporters adverses et observateurs qui ont parlé de panique de fin de mercato lorsque Newcastle a bouclé l’arrivée de Malick Thiaw en provenance de l’AC Milan, à la mi-août, comme deuxième et dernière recrue de champ d’un été jugé frustrant. Quatre mois plus tard, le constat est tout autre : l’opération ressemble à un coup très bien senti.

    L’international allemand s’est immédiatement adapté aux exigences de la Premier League, s’imposant comme un titulaire indiscutable au sein d’une défense solide, aux côtés de Fabian Schär, Sven Botman et Dan Burn. Les chiffres parlent pour lui : après 17 journées, Newcastle affichait la troisième meilleure défense du championnat en expected goals concédés (18,8).

    Annoncé comme un possible joueur de rotation, Thiaw est devenu un cadre. Dominant dans les duels aériens, propre à la relance et sûr dans ses interventions, il s’est même offert un doublé face à Everton fin novembre, confirmant son impact des deux côtés du terrain.

    • Publicité
  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    9Marcus Rashford (Barcelone - prêt)

    Il était difficile de mesurer pleinement l’ampleur du pari pris par Marcus Rashford en rejoignant le FC Barcelone sous la forme d’un prêt, après avoir été mis à l’écart à Manchester United. À 27 ans, l’attaquant anglais semblait jouer gros, peut-être même sa dernière carte au très haut niveau. Une opportunité qu’il a su saisir.

    Malgré une concurrence féroce dans un secteur offensif où figurent Raphinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal, Rashford a profité de la blessure du Polonais en début de saison pour s’imposer. Utilisé davantage comme ailier pur, il affiche un bilan solide de 7 buts et 11 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues.

    Son entraîneur Hansi Flick n’a d’ailleurs pas tari d’éloges, saluant une mentalité jugée « parfaite ». Une renaissance crédible, dans un environnement où la pression est maximale.

  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    8Joan Garcia (Barcelone - 25 M€)

    Le FC Barcelone semble avoir eu raison d’assumer un choix radical : reléguer Marc-André ter Stegen au rang de troisième gardien et miser sur Joan García comme nouveau numéro un. Une décision polémique à l’époque, aujourd’hui largement justifiée par les performances du portier de 24 ans.

    Auteur de nombreuses parades décisives, García a joué un rôle clé dans la montée du Barça au sommet de la Liga, notamment avec une prestation salvatrice contre le Rayo Vallecano et un match de très haut niveau face à Villarreal lors de la dernière rencontre de 2025. Il affiche un taux d’arrêts de 79 %, avec six clean sheets en douze matches de championnat.

    Fait notable : malgré le retour de Ter Stegen après une longue blessure au dos, Hansi Flick a confirmé que Joan García restait son titulaire, preuve de la confiance totale accordée à l’une des recrues les plus rentables du mercato européen.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Martin Zubimendi (Arsenal - 70 M€)

    La première saison de Martin Zubimendi à Arsenal ne restera sans doute pas dans les mémoires pour des statistiques individuelles spectaculaires. En revanche, son impact collectif est considérable. L’international espagnol a profondément transformé l’équilibre du milieu londonien, et plus particulièrement le rendement de Declan Rice.

    À 26 ans, Zubimendi s’est imposé comme le véritable point d’ancrage du jeu des Gunners, combinant justesse technique, intelligence tactique et agressivité maîtrisée à la récupération. Sa présence a permis à Rice, longtemps cantonné à un rôle défensif strict, de s’épanouir dans un registre plus box-to-box, où il excelle.

    Rice n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme à l’idée d’évoluer aux côtés de Zubimendi. Et à mesure que l’ancien de la Real Sociedad s’adapte sans difficulté aux exigences de la Premier League, l’impression se renforce : Arsenal tient peut-être là une future association de référence, alors que l’équipe de Mikel Arteta semble lancée vers le titre.

  • Jonathan Tah FC Bayern 2025Getty

    6Jonathan Tah (Bayern Munich - libre)

    Cadre confirmé de Bundesliga, Jonathan Tah n’a jamais vraiment laissé planer le doute sur sa capacité à s’intégrer immédiatement à la défense du Bayern Munich après son arrivée libre, à l’issue de son contrat avec le Bayer Leverkusen, dont il était le capitaine.

    Associé à Dayot Upamecano, revenu à son meilleur niveau, l’international allemand a apporté une stabilité nouvelle à l’arrière-garde bavaroise. Solide dans les duels, dominant dans le jeu aérien et à l’aise à la relance, Tah s’est rapidement imposé comme un pilier… tout en se montrant décisif offensivement avec quelques buts précieux.

    Son match référence reste la victoire de prestige face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, disputée à dix contre onze : 11 dégagements, 3 interceptions, 2 tacles, 1 contre et 3 ballons récupérés. Le tout sans avoir coûté un centime au Bayern. Difficile de faire mieux.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland - 20 M€)

    Peu imaginaient la trajectoire qu’allait prendre la carrière de Granit Xhaka après son départ d’Arsenal en 2023. Et pourtant, son influence à Sunderland est presque aussi frappante que son titre de champion invaincu en Bundesliga avec Leverkusen en 2023-24.

    Recruté comme un véritable coup de maître, le Suisse est devenu le patron incontesté des Black Cats, héritant du brassard de capitaine et incarnant parfaitement l’exigence, l’intensité et l’état d’esprit insufflés par Régis Le Bris. À 33 ans, Xhaka dirige le jeu, impose le tempo et élève le niveau de toute l’équipe.

    Son empreinte statistique est éloquente : leader de Sunderland en passes décisives, occasions créées, ballons touchés, passes réussies, duels gagnés, ballons récupérés et distance parcourue. Si le club parvient à accrocher une place dans le top 10, voire une qualification européenne, Xhaka en sera l’architecte principal.

  • AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    4Luka Modric (AC Milan - libre)

    On se doutait que Luka Modrić serait taillé pour le football italien, même à 40 ans. C’est l’AC Milan qui a su saisir l’opportunité lorsque l’icône croate est devenue libre, à l’issue de ses 13 saisons légendaires au Real Madrid. Depuis, il s’est imposé comme un élément incontournable à la base du milieu des Rossoneri.

    Fort de son expérience et d’une classe intacte, Modrić joue un rôle central dans le retour de Milan dans la course au Scudetto, après une modeste huitième place la saison passée. Il a débuté tous les matches de Serie A en 2025-26, disputant l’intégralité de la rencontre à 13 reprises sur 15. Une longévité et une énergie presque irréelles à ce niveau. Forza Luka.

  • Thauvin LensGetty

    3Florian Thauvin (Lens - 8 M€)

    Vous pensiez Florian Thauvin sur le déclin ? À 32 ans, l’ancien Marseillais est tout simplement la recrue la plus marquante de Ligue 1 cette saison. Après des passages en Italie et au Mexique, l’international français a fait son retour en France l’été dernier, en signant à Lens.

    Résultat : un joueur relancé, redevenu le chef d’orchestre offensif des Sang et Or, étonnants leaders du championnat à Noël devant le PSG. Deux trophées de joueur du mois, sept contributions décisives en 16 matches, et surtout une influence constante dans le jeu. Des performances qui lui ont même valu un retour en équipe de France, six ans après sa dernière sélection.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    2Yan Diomande (RB Leipzig - 20 M€)

    Véritable révélation de la saison en Bundesliga, Yan Diomandé incarne parfaitement le flair du groupe Red Bull. Recruté pour 20 M€ en provenance de Leganés, l’ailier ivoirien de 19 ans semble déjà promis à une plus-value spectaculaire.

    Le choix d’Ole Werner de le repositionner sur l’aile droite en octobre s’est révélé décisif : 10 contributions offensives sur ses neuf derniers matches avant son départ à la CAN, dont un triplé retentissant face à l’Eintracht Francfort. Explosif, imprévisible et déjà décisif, Diomandé est désormais dans le viseur de plusieurs cadors européens. Leipzig, de son côté, n’a aucune intention de se presser.

  • Luis DiazGetty Images

    1Luis Diaz (Bayern Munich - 75 M€)

    Liverpool doit sérieusement regretter d’avoir laissé filer Luis Díaz, un départ principalement motivé par des considérations salariales. Depuis son arrivée au Bayern Munich, le Colombien a écrasé la comparaison avec les autres recrues majeures de l’été, notamment Alexander Isak et Florian Wirtz.

    Dans une Bundesliga plus ouverte, Díaz profite pleinement des espaces. Percutant, direct, tranchant, il affiche déjà 14 contributions offensives en 14 matches de championnat, dont cinq sur ses trois premières sorties. Une intégration express, symbole de son efficacité.

    Le Bayern file vers le titre et reste un candidat crédible en Ligue des champions. Si Díaz maintient ce rythme et soulève des trophées, son nom circulera très vite dans les discussions pour le Ballon d’Or.

0