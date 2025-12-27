Luis Díaz au sommet : le classement des meilleures recrues du football européen cette saison

Une fois encore, les clubs de Premier League ont largement dominé le marché des transferts estival, déboursant à eux seuls près de 3,5 milliards d’euros pour renforcer leurs effectifs, pulvérisant le précédent record établi en 2023. Champions d’Angleterre en titre, Liverpool ont notamment marqué les esprits en réalisant trois des plus gros coups du mercato européen, avec les arrivées de Hugo Ekitike, Florian Wirtz et Alexander Isak.

Mais les premières tendances de la saison l’ont une nouvelle fois démontré : dépenser des sommes astronomiques n’est en rien une garantie de réussite. Dans un marché où la marge d’erreur reste élevée, certaines des meilleures opérations ne coûtent parfois… rien du tout.

À travers l’Europe, quels sont donc les joueurs transférés cet été qui ont eu l’impact le plus fort, et parfois le plus inattendu, dans leur nouveau club ? GOAL a classé les 10 meilleures recrues de la saison européenne 2025-2026 jusqu’à présent.