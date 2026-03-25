Lucescu, malade mais sur le banc : « Je ne peux pas partir comme un lâche »

Mircea Lucescu, âgé de 80 ans et ayant consacré sa vie au football, mènera demain la Roumanie à la conquête d'une place en Coupe du monde qui lui échappe depuis 28 ans. Depuis des mois, l'entraîneur lutte contre une maladie dont il n'a pas souhaité révéler la nature, « afin qu'elle ne soit pas au centre des discussions ».
« Quand les médecins m’ont dit que je pouvais continuer à entraîner, je me suis concentré sur ce que je devais faire pour la Roumanie », a-t-il déclaré au Guardian, à la veille du match contre la Turquie, ce technicien « globe-trotter » qui a notamment entraîné en Italie (Pise, Brescia, Reggiana et l’Inter).