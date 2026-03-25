Lucescu, malade mais sur le banc : « Je ne peux pas partir comme un lâche »

« J'ai discuté avec la fédération et ils m'ont dit qu'ils ne parvenaient pas à trouver de solution. Je ne suis pas au meilleur de ma forme, je me serais donc retiré s'il y avait eu une autre option. Mais j'insiste : je ne peux pas partir en lâche. Nous devons croire en nos chances de nous qualifier », rapporte l'Ansa.





Ces derniers mois, Lucescu a été hospitalisé à trois reprises, mais pendant son séjour, il est resté en contact étroit avec les joueurs et le staff, analysant les matchs de la Turquie. « Nous allons jouer dans une ambiance impossible. Je la connais parfaitement : c’est le stade de Besiktas. Je ne sais pas s’il y a un moyen d’atténuer le bruit qu’ils vont faire. Je vais devoir expliquer à mes joueurs, à ceux qui n’ont jamais joué en Turquie, ce qui les attend. »