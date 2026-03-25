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Lucescu, malade mais sur le banc : « Je ne peux pas partir comme un lâche »

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M. Lucescu

Le sélectionneur de la Roumanie s'exprime à la veille du match de barrage pour la Coupe du monde de demain contre la Turquie

Mircea Lucescu, âgé de 80 ans et ayant consacré sa vie au football, mènera demain la Roumanie à la conquête d'une place en Coupe du monde qui lui échappe depuis 28 ans. Depuis des mois, l'entraîneur lutte contre une maladie dont il n'a pas souhaité révéler la nature, « afin qu'elle ne soit pas au centre des discussions ».


« Quand les médecins m’ont dit que je pouvais continuer à entraîner, je me suis concentré sur ce que je devais faire pour la Roumanie », a-t-il déclaré au Guardian, à la veille du match contre la Turquie, ce technicien « globe-trotter » qui a notamment entraîné en Italie (Pise, Brescia, Reggiana et l’Inter).

  • « J'ai discuté avec la fédération et ils m'ont dit qu'ils ne parvenaient pas à trouver de solution. Je ne suis pas au meilleur de ma forme, je me serais donc retiré s'il y avait eu une autre option. Mais j'insiste : je ne peux pas partir en lâche. Nous devons croire en nos chances de nous qualifier », rapporte l'Ansa.


    Ces derniers mois, Lucescu a été hospitalisé à trois reprises, mais pendant son séjour, il est resté en contact étroit avec les joueurs et le staff, analysant les matchs de la Turquie. « Nous allons jouer dans une ambiance impossible. Je la connais parfaitement : c’est le stade de Besiktas. Je ne sais pas s’il y a un moyen d’atténuer le bruit qu’ils vont faire. Je vais devoir expliquer à mes joueurs, à ceux qui n’ont jamais joué en Turquie, ce qui les attend. »

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