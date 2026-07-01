La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé mercredi les pires craintes des supporters, en révélant que Paquetá avait subi une blessure musculaire importante lors de la victoire 2-1 contre le Japon. Le joueur de 28 ans a dû quitter le terrain à la mi-temps à Houston, et les examens médicaux qui ont suivi ont dressé un tableau sombre de son avenir immédiat en Amérique du Nord.

Dans un communiqué officiel, la CBF a déclaré : « Paquetá a passé un examen d'imagerie médicale qui a confirmé une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision du staff médical de l'équipe nationale brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre la compétition dès que possible. »