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Lucas Paquetá pourrait manquer le reste de la Coupe du monde avec le Brésil, après la confirmation d'une blessure grave
Blessure aux ischio-jambiers : coup dur pour la star du Flamengo
La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé mercredi les pires craintes des supporters, en révélant que Paquetá avait subi une blessure musculaire importante lors de la victoire 2-1 contre le Japon. Le joueur de 28 ans a dû quitter le terrain à la mi-temps à Houston, et les examens médicaux qui ont suivi ont dressé un tableau sombre de son avenir immédiat en Amérique du Nord.
Dans un communiqué officiel, la CBF a déclaré : « Paquetá a passé un examen d'imagerie médicale qui a confirmé une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision du staff médical de l'équipe nationale brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre la compétition dès que possible. »
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La Seleção s’achemine vers une longue période d’inactivité.
Bien que la fédération n’ait pas officiellement fixé de délai pour son retour, selon ESPN, la blessure correspond à une élongation de deuxième degré des ischio-jambiers. Ce type de lésion exige généralement trois semaines de convalescence, ce qui exclurait a priori l’ancien joueur de West Ham United du reste de la compétition, à moins que le Brésil ne atteigne la finale et que le milieu de terrain ne réalise un rétablissement éclair.
Malgré ce contretemps, le milieu de terrain reste combatif et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux : « La foi… J’ai déjà vécu ça », a-t-il posté sur Instagram en entamant sa rééducation. Titulaire à chaque match de la Seleção jusqu’ici, il figure parmi les cadres les plus fiables d’Ancelotti sur le terrain.
Double coup dur pour Ancelotti
L’absence de Paquetá s’ajoute aux préoccupations du staff brésilien à la veille des huitièmes de finale. Le milieu de terrain rejoint Raphinha à l’infirmerie : l’ailier du FC Barcelone souffre lui-même d’une lésion aux ischio-jambiers contractée lors de la phase de groupes. La Seleção a dû s’adapter et aligner le jeune joueur de Bournemouth, Rayan, pour remplacer Raphinha lors des dernières sorties.
Une lueur d’espoir subsiste néanmoins : le joueur de 29 ans a retrouvé le terrain cette semaine pour des exercices individuels. Reste que l’éventualité de se passer de Paquetá dans l’entrejeu pose un problème tactique nouveau au staff, déjà concentré sur le périlleux huitième de finale face à la Norvège, à New Jersey.
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Match amical de la Norvège et effectif
Le match de dimanche contre la Norvège constituera le premier test majeur pour évaluer la profondeur de l’effectif brésilien, privé l’un de ses principaux moteurs créatifs. Ancelotti devra trouver un équilibre au milieu de terrain pour alimenter l’attaque et pourrait puiser sur le banc pour compenser l’énergie et la précision des passes de Paquetá. Sous une pression immense, la Seleção doit conserver son statut de favorite malgré une liste de blessés qui s’allonge.
L’équipe médicale surveillera quotidiennement Paquetá et Raphinha afin d’éviter toute récidive de leurs problèmes musculaires. Pour l’instant, la Seleção doit poursuivre sa route vers la finale sans son meneur de jeu influent, en espérant que le reste de l’effectif saura élever son niveau de jeu pour maintenir intacts ses rêves de Coupe du monde.