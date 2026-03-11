Luca Toni : « Les attaquants doivent rester dans la surface, pas faire de centres »

Luca Toni donne son avis sur le championnat de Serie A et en particulier sur le classement des buteurs qui, après les 28 premières journées, ne compte qu'un seul joueur (l'Argentin Lautaro Martinez de l'Inter) ayant atteint les deux chiffres avec 14 buts marqués.

L'ancien attaquant de l'équipe nationale italienne (qui a porté les maillots de Modène, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Trévise, Vicence, Brescia, Palerme, Florence, Bayern Munich, Rome, Gênes, Juventus, Al-Nasr et Vérone, marquant plus de 300 buts chez les professionnels) a déclaré dans un podcast avec Giamapolo Pazzini : « Mais où vont les attaquants qui vont partout sauf dans la surface de réparation ? Ils ne vont pas dans la surface, ils vont ailleurs. Si vous êtes un avant-centre, pouvez-vous aller faire un centre ? À mon avis, non, même si je ne suis pas entraîneur en Serie A. Si j'étais attaquant, je n'irais jamais faire un centre. Je dirais : excusez-moi, monsieur l'entraîneur, nous avons fait une petite erreur, il vaudrait peut-être mieux que je reste dans la surface. »