Le patron de la Lazio conclut ainsi : « Il ne suffit pas d’acheter des joueurs, d’avoir une équipe déterminée, qui se bat, ni de faire l’Academy, de vouloir faire le stade. Leur seul axiome, c’est : Lotito doit s’en aller. Si je veux retirer quelque caillou de ma chaussure ? Non, je n’ai aucun caillou à retirer, je n’ai à répondre à personne. Je parle avec les faits ».





La Lazio de Rino Gattuso, après avoir été éliminée en Coupe d’Italie par Mantoue, a battu en championnat Bologne, le Genoa et l’Udinese.



