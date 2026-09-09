Après trois journées de championnat, la Lazio occupe la première place du classement avec le plein de points, en compagnie de l’Inter et de la Roma. Pour Claudio Lotito, président du club biancoceleste, c’est le moment d’enlever quelques cailloux de sa chaussure. Il Fatto Quotidiano rapporte les propos de Lotito : « C’est en dehors de toute logique. Moi, je parle avec les faits, nous sommes premiers du classement. Ne me faites pas parler, les faits parlent pour moi. Ce qui se passe contre moi est en dehors de toute logique. Ils disent : “Avec Lotito, les supporters ne rêvent pas”. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Nous sommes premiers du classement, cela ne suffit pas ? ».
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Lotito : « Je parle avec les faits, la Lazio est première au classement, cela ne suffit pas aux supporters ? »
Le patron de la Lazio conclut ainsi : « Il ne suffit pas d’acheter des joueurs, d’avoir une équipe déterminée, qui se bat, ni de faire l’Academy, de vouloir faire le stade. Leur seul axiome, c’est : Lotito doit s’en aller. Si je veux retirer quelque caillou de ma chaussure ? Non, je n’ai aucun caillou à retirer, je n’ai à répondre à personne. Je parle avec les faits ».
La Lazio de Rino Gattuso, après avoir été éliminée en Coupe d’Italie par Mantoue, a battu en championnat Bologne, le Genoa et l’Udinese.
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