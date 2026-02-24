Getty/GOAL
Traduit par
Lothar Matthaus qualifie Harry Kane de « deuxième David Beckham » en réponse aux rumeurs de transfert concernant l'attaquant du Bayern Munich
Les clauses libératoires du contrat de Kane ont expiré.
Kane a rompu ses liens avec Tottenham, dont il était le meilleur buteur de tous les temps, afin de remporter des titres prestigieux. Il a atteint cet objectif tout en conservant un niveau individuel remarquable, avec 128 buts marqués pour le Bayern en 132 apparitions.
Il est en quête de nouveaux trophées cette saison, tant au niveau national qu'international, et mènera l'Angleterre à la Coupe du monde cet été en tant que capitaine de son pays, avec l'espoir d'écrire une nouvelle page de l'histoire des Three Lions.
Selon certaines sources, les clauses libératoires qui figuraient dans le contrat de Kane auraient désormais expiré (il était disponible pour 57 millions de livres sterling, soit 77 millions de dollars) et des négociations contractuelles seraient en cours en Bavière.
- Getty
Le nouveau Beckham : Kane devrait signer un nouveau contrat avec le Bayern
La légende du Bayern Matthaus est convaincu qu'un accord sera trouvé, comme il l'a déclaré à l'émission Sky90 – die Fußballdebatte : « Il remporte désormais titre après titre, ce qu'il n'avait pas réussi à faire auparavant en Angleterre. Je ne vois donc aucune raison pour laquelle Harry Kane devrait quitter ce club ou son environnement. Son contrat sera prolongé. J'en suis certain. »
Matthaus a ensuite lancé un avertissement à Kane en lui rappelant que « l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs » : « Il sait ce qu'il a avec son entraîneur (Vincent Kompany) ; il rend la confiance que celui-ci lui accorde. Il joue dans une équipe qui fonctionne bien. Qui sait s'il brillerait ailleurs ? Qui sait s'il pourrait jouer aussi bien ailleurs qu'il le fait ici sous les ordres de Kompany ? »
Le Bayern a également été conseillé de faire tout son possible pour empêcher Kane de partir, car il est devenu un rêve marketing, avec des comparaisons entre les capitaines anglais actuels et ceux d'un passé pas si lointain.
Matthaus a ajouté à propos des similitudes entre Kane et une légende de Manchester United et des Three Lions : « C'est une marque mondiale, c'est le deuxième Beckham, car tout le monde le connaît. Il n'a pas d'ennemis, ni à Francfort, ni à Dortmund. »
Comment Kane a réagi aux rumeurs de transfert à Barcelone
Le point de vue de Matthäus a été corroboré par l'ancien international allemand Sami Khedira, vainqueur de la Coupe du monde, qui a joué à Stuttgart et à Hertha Berlin pendant sa carrière. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid a déclaré dans le cadre de la campagne Real Club Legends d'Enterprise Rent-A-Car : « Il n'est plus seulement un attaquant, il est aussi un numéro 10 et parfois, il joue même comme un défenseur central supplémentaire.
Il n'est pas le plus jeune, il n'est pas le plus rapide, mais c'est le joueur le plus important de l'équipe [du Bayern Munich]. Il est exceptionnel et, malheureusement... il est anglais. »
Kane a vu un candidat à la présidence du FC Barcelone suggérer que le géant de la Liga tenterait de le recruter si un changement intervenait au sein du conseil d'administration du Camp Nou. L'attaquant de 32 ans a toutefois affirmé ne pas être au courant de l'intérêt manifesté par le club catalan.
Kane a répondu à ces commentaires surprenants en déclarant : « Je n'en ai pas entendu parler. Mon père et mon frère s'occupent de tout, mais ils ne m'ont rien dit. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et mon temps au Bayern. Je prends cela comme un compliment. »
- Getty/GOAL
Kane en quête de trophées et de records avec le Bayern
Les discussions concernant le contrat de Kane se poursuivront au cours des prochaines semaines, mais le Bayern tient à ce que les négociations futures ne deviennent pas une source de distraction. L'équipe de Kompany cherche à défendre avec succès son titre de championne de Bundesliga, tandis que des progrès encourageants ont également été réalisés en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Sur le plan national, Kane a atteint les 28 buts dans l'élite allemande. Il lui reste 11 matchs pour tenter de battre le record de 41 buts en une saison détenu par Robert Lewandowski. Le redoutable numéro 9 de l'Allianz Arena cherche à éclipser les exploits de son illustre prédécesseur à ce poste.
Sami Khedira s'est exprimé dans le cadre de la campagne Real Club Legends d'Enterprise Rent-A-Car, une étude sur le football qui a révélé que plus d'un quart des supporters européens (27 %) considèrent l'Angleterre comme le meilleur endroit du continent pour regarder le football.
