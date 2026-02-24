Lothar Matthaus qualifie Harry Kane de « deuxième David Beckham » en réponse aux rumeurs de transfert concernant l'attaquant du Bayern Munich

La légende du Bayern Matthaus est convaincu qu'un accord sera trouvé, comme il l'a déclaré à l'émission Sky90 – die Fußballdebatte : « Il remporte désormais titre après titre, ce qu'il n'avait pas réussi à faire auparavant en Angleterre. Je ne vois donc aucune raison pour laquelle Harry Kane devrait quitter ce club ou son environnement. Son contrat sera prolongé. J'en suis certain. »

Matthaus a ensuite lancé un avertissement à Kane en lui rappelant que « l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs » : « Il sait ce qu'il a avec son entraîneur (Vincent Kompany) ; il rend la confiance que celui-ci lui accorde. Il joue dans une équipe qui fonctionne bien. Qui sait s'il brillerait ailleurs ? Qui sait s'il pourrait jouer aussi bien ailleurs qu'il le fait ici sous les ordres de Kompany ? »

Le Bayern a également été conseillé de faire tout son possible pour empêcher Kane de partir, car il est devenu un rêve marketing, avec des comparaisons entre les capitaines anglais actuels et ceux d'un passé pas si lointain.

Matthaus a ajouté à propos des similitudes entre Kane et une légende de Manchester United et des Three Lions : « C'est une marque mondiale, c'est le deuxième Beckham, car tout le monde le connaît. Il n'a pas d'ennemis, ni à Francfort, ni à Dortmund. »