LOSC, Bruno Genesio dans la tourmente avant de défier Brest

Depuis la 16e journée et ce succès décroché face à Auxerre (3-4), le LOSC (5e, 33 pts) n’a plus goûté à la victoire en championnat. Une statistique qui résume à elle seule le coup d’arrêt brutal vécu par la formation nordiste. Quatre défaites et un nul lors des cinq dernières sorties ont fait glisser l’équipe dans une zone d’incertitude. Bruno Genesio, confronté à cette perte de vitesse, voit son groupe s’éloigner progressivement du peloton de tête, alors que les ambitions européennes restent officiellement d’actualité.

Les chiffres récents traduisent cette fragilité. Sur les cinq dernières journées, Lille a encaissé dix buts, tout en ne trouvant le chemin des filets qu’à une seule reprise. Ce déséquilibre pèse lourd dans l’analyse de la période actuelle. Bruno Genesio doit composer avec une défense moins hermétique qu’en début d’exercice et une animation offensive en panne d’inspiration. À cela s’ajoute une infirmerie particulièrement remplie, compliquant davantage la gestion de l’effectif avant la réception de Brest.