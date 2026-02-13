Le climat s’est brusquement assombri dans le Nord. Longtemps considéré comme un outsider crédible dans la course au haut de tableau en Ligue 1, le LOSC aborde désormais la réception du Stade Brestois dans un contexte tendu. Cinquièmes au classement, les Dogues restent sur une série préoccupante qui fragilise leur dynamique et place Bruno Genesio sous pression. Entre disette offensive, absences en cascade et urgence de résultats, la rencontre de la 22e journée de Ligue 1 pourrait peser lourd dans la suite de la saison lilloise.
LOSC, Bruno Genesio dans la tourmente avant de défier Brest
- AFP
Une spirale négative qui inquiète à Lille
Depuis la 16e journée et ce succès décroché face à Auxerre (3-4), le LOSC (5e, 33 pts) n’a plus goûté à la victoire en championnat. Une statistique qui résume à elle seule le coup d’arrêt brutal vécu par la formation nordiste. Quatre défaites et un nul lors des cinq dernières sorties ont fait glisser l’équipe dans une zone d’incertitude. Bruno Genesio, confronté à cette perte de vitesse, voit son groupe s’éloigner progressivement du peloton de tête, alors que les ambitions européennes restent officiellement d’actualité.
Les chiffres récents traduisent cette fragilité. Sur les cinq dernières journées, Lille a encaissé dix buts, tout en ne trouvant le chemin des filets qu’à une seule reprise. Ce déséquilibre pèse lourd dans l’analyse de la période actuelle. Bruno Genesio doit composer avec une défense moins hermétique qu’en début d’exercice et une animation offensive en panne d’inspiration. À cela s’ajoute une infirmerie particulièrement remplie, compliquant davantage la gestion de l’effectif avant la réception de Brest.
- AFP
Une hécatombe d’absences pour le LOSC avant Brest
La liste des indisponibles illustre l’ampleur du défi. Déjà privés de Sahraoui et Igamane pour une longue durée, les Dogues devront également se passer de Caillard, Touré, Meunier, Mbappé et de la recrue Edjouma, touché à l’ischio à l’entraînement jeudi. Pour cette 22e journée de Ligue 1, Nathan Ngoy et Aïssa Mandi sont en outre suspendus. Au total, neuf joueurs manqueront à l’appel face aux Bretons. Selon Foot Mercato, Bruno Genesio, malgré ce contexte défavorable, devrait s’appuyer sur le retour de Nabil Bentaleb et envisager une charnière centrale composée d’Alexsandro et Chancel Mbemba.
Au-delà de l’aspect défensif, l’urgence se situe surtout dans la zone de vérité. En conférence de presse, Bruno Genesio a détaillé les ajustements opérés cette semaine, selon des propos rapportés par Foot Mercato.«On a travaillé d’autres choses par rapport à nos habitudes : on a mis l’accent sur les trois premières séances de la semaine sur du jeu à 11, avec plus de situations par rapport à nos débuts de semaine où on travaille normalement en forme réduite. On voulait retrouver des situations de match et faciliter grâce à certaines consignes la réussite offensive», a expliqué l’entraîneur lillois.
- AFP
Ce que Bruno Genesio attend de ses joueurs contre Brest
Le technicien de 59 ans insiste sur un point : les occasions existent. Bruno Genesio a poursuivi son analyse en ces termes : «On a mis des situations en place cette semaine pour permettre de retrouver de la réussite pour nos offensifs. Ce qui est important et ce que je veux répéter, c’est qu’on se crée quatre ou cinq occasions nettes, voire plus à chaque match. Je serais très inquiet si en plus de ne pas marquer, on n’avait aucune occasion, ou si la seule situation était un tir de 45 mètres. Ce serait un signe d’impuissance. On le voit depuis le début de l’année, chaque match, on a des situations nettes». Un discours qui vise à maintenir la confiance malgré la spirale négative.
La réception de Brest (samedi, 19h) apparaît dès lors comme un tournant. Bruno Genesio sait qu’un nouveau faux pas fragiliserait davantage la position du LOSC dans la course à l’Europe, dans un championnat où la concurrence reste dense. Entre pression des résultats et nécessité de redresser la barre offensivement, le technicien français joue une partie importante de sa saison. La réponse du terrain dira si les ajustements opérés suffiront à relancer une équipe en quête de certitudes.