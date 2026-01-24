Le climat est lourd autour du LOSC. Battu à quatre reprises depuis le début de l’année 2026, Lille avance sous pression à l’approche d’un rendez-vous crucial face à Strasbourg. Dans ce contexte tendu, Bruno Genesio a choisi de sortir du silence. Entre remise en question interne, exigences envers son groupe et clarification sur sa situation personnelle, l’entraîneur lillois a livré un message fort, à la fois ferme et révélateur, à quelques heures d’un match déjà décisif pour la suite de la saison.
Lille, Bruno Genesio met les choses au clair sur son avenir
- AFP
Le LOSC en crise, Genesio réclame des responsabilités
La série noire du LOSC s’est prolongée jeudi soir en Ligue Europa, avec une nouvelle défaite à Vigo (2-1). En conférence de presse, Bruno Genesio n’a pas cherché à se défausser, mais a clairement élargi le champ des responsabilités. « Se responsabiliser individuellement et collectivement fait partie des choses qu’on doit mettre en place pour avancer », a expliqué Bruno Genesio dans des propos rapportés par RMC Sport, à la veille de la 19e journée de Ligue 1 face à Strasbourg au stade Pierre-Mauroy (dimanche, 20h 45). Le technicien lillois a également ciblé certaines attitudes, sans nommer de joueurs : « Des attitudes qui ne sont pas adaptés au football de haut niveau. Pas pour tous mais pour certains. Et il faut vite que ça change. »
Interrogé sur d’éventuelles décisions fortes dans sa composition d’équipe, Bruno Genesio est resté mesuré, tout en laissant entendre que des choix pourraient s’imposer. « Je ferai des choix, on a beaucoup d’absents. Il n’y aura pas beaucoup de solutions. Je n’aime pas employer des termes comme écarté ou sanctionné. Mais il faut prendre conscience de la situation. » Un message clair adressé à un groupe fragilisé.
- AFP
Bruno Genesio dément avoir posé sa démission à Lille
Dans la foulée de la défaite face au Celta Vigo, une information relayée par RMC Sport a évoqué une possible volonté de départ de Bruno Genesio. L’intéressé a tenu à rétablir sa version. « Après le match de Vigo, nous avons eu un échange avec ma direction, le président (Olivier Létang), Didier Roudet (directeur général adjoint) et Sylvain Armand (coordinateur sportif). Mais pas pour présenter ma démission mais simplement pour trouver des solutions à nos problèmes de résultats et aussi parce qu’on a beaucoup de blessés de longue durée. » Une précision essentielle dans un contexte déjà inflammable autour de Bruno Genesio.
Sportivement, la situation du LOSC reste contrastée. Avant la réception de Strasbourg, Lille occupe la 5e place de Ligue 1, à seulement trois points du podium, preuve que la saison est loin d’être compromise. En parallèle, Bruno Genesio et ses joueurs joueront leur avenir européen jeudi prochain face à Fribourg en Ligue Europa. Autant d’échéances majeures qui placent Bruno Genesio au centre du projet lillois, entre urgence de résultats et nécessité de redonner un cap clair à son équipe.