Lille, Bruno Genesio met les choses au clair sur son avenir

La série noire du LOSC s’est prolongée jeudi soir en Ligue Europa, avec une nouvelle défaite à Vigo (2-1). En conférence de presse, Bruno Genesio n’a pas cherché à se défausser, mais a clairement élargi le champ des responsabilités. « Se responsabiliser individuellement et collectivement fait partie des choses qu’on doit mettre en place pour avancer », a expliqué Bruno Genesio dans des propos rapportés par RMC Sport, à la veille de la 19e journée de Ligue 1 face à Strasbourg au stade Pierre-Mauroy (dimanche, 20h 45). Le technicien lillois a également ciblé certaines attitudes, sans nommer de joueurs : « Des attitudes qui ne sont pas adaptés au football de haut niveau. Pas pour tous mais pour certains. Et il faut vite que ça change. »

Interrogé sur d’éventuelles décisions fortes dans sa composition d’équipe, Bruno Genesio est resté mesuré, tout en laissant entendre que des choix pourraient s’imposer. « Je ferai des choix, on a beaucoup d’absents. Il n’y aura pas beaucoup de solutions. Je n’aime pas employer des termes comme écarté ou sanctionné. Mais il faut prendre conscience de la situation. » Un message clair adressé à un groupe fragilisé.