Loïs Openda pourrait quitter la Juventus et retourner à Lens : à une condition

Son bilan sous le maillot bianconero est catastrophique : arrivé le dernier jour du mercato 2025, recruté in extremis comme alternative à Kolo Muani (pour lequel le Paris Saint-Germain a campé sur ses positions jusqu'au bout), l'attaquant né en 2000 n'a marqué que deux buts en 33 matches officiels entre championnat et coupes, contre la Roma en championnat et contre le Bodo/Glimt en Ligue des champions, lors de la phase de groupes. Pour la Juve, il devait incarner le présent et l'avenir, devenir l'un des héritiers sur le terrain de Dusan Vlahovic, mais à Turin, il a déçu les attentes, plus encore que son coéquipier David. En quelques mois, il est passé du statut de titulaire potentiel à celui de remplaçant, il a perdu confiance en ses moyens et sa place dans la liste des convoqués de la Belgique, qui, sauf surprise, ne l'emmènera pas à la Coupe du monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada.