Loïs Openda pourrait quitter la Juventus en juin. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse, mais sauf surprise lors du prochain mercato, cela deviendra réalité, étant donné que toutes les parties partagent la même vision : se séparer sans trop de regrets et sans perdre trop d'argent. La décision de la Juventus de prolonger le contrat de Luciano Spalletti n'ouvre pas la voie à des changements surprenants. Sous la houlette de l'ancien sélectionneur de l'Italie, le Belge a chuté à l'avant-dernière place dans la hiérarchie offensive, seul Milik, de retour dans le groupe à Udine, se trouvant dans une situation pire que la sienne. Openda est un remplaçant : depuis le début de l'année 2026, il n'a été titulaire qu'une seule fois, lors de la défaite à domicile contre Côme, et est resté sur le banc lors des deux dernières sorties de la Juventus, les victoires à domicile contre Pise (4-0) et l'Udinese (1-0).
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Loïs Openda pourrait quitter la Juventus et retourner à Lens : à une condition
SEULEMENT DEUX BUTS CETTE SAISON
Son bilan sous le maillot bianconero est catastrophique : arrivé le dernier jour du mercato 2025, recruté in extremis comme alternative à Kolo Muani (pour lequel le Paris Saint-Germain a campé sur ses positions jusqu'au bout), l'attaquant né en 2000 n'a marqué que deux buts en 33 matches officiels entre championnat et coupes, contre la Roma en championnat et contre le Bodo/Glimt en Ligue des champions, lors de la phase de groupes. Pour la Juve, il devait incarner le présent et l'avenir, devenir l'un des héritiers sur le terrain de Dusan Vlahovic, mais à Turin, il a déçu les attentes, plus encore que son coéquipier David. En quelques mois, il est passé du statut de titulaire potentiel à celui de remplaçant, il a perdu confiance en ses moyens et sa place dans la liste des convoqués de la Belgique, qui, sauf surprise, ne l'emmènera pas à la Coupe du monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada.
COMBIEN CELA A-T-IL COÛTÉ À LA JUVENTUS
La Juventus a recruté Openda, en provenance de Leipzig, dans le cadre d'un prêt payant assorti d'une option d'achat qui deviendra obligatoire si certaines conditions sont remplies. Pour son transfert, les Bianconeri ont investi 3,3 millions d'euros pour le prêt payant ; cet été, ils devront commencer à verser, par tranches, les 40,6 millions d'euros pour le rachat, qui sera officiel dès qu'il sera mathématiquement certain que le club terminera parmi les dix premiers. Voici le communiqué annonçant son transfert : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club RB Leipzig pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2026, des droits sur les prestations sportives du joueur Ikoma-Loïs Openda, moyennant une somme de 3,3 millions d’euros. Des primes d'un montant maximal de 0,8 million d'euros sont également prévues en cas de réalisation de certains objectifs sportifs. L'accord prévoit en outre l'obligation pour la Juventus d'acquérir définitivement les droits de performance sportive du joueur si certaines conditions sont remplies au cours de la saison 2025/2026. Le montant convenu pour l'éventuelle acquisition définitive s'élève à 40,6 millions d'euros, payables en quatre exercices, auxquels s'ajoutent des frais accessoires de 1,7 million d'euros.
QUE FAUT-IL FAIRE POUR ÉVITER UNE PLUS-PETITE VALEUR
Pour éviter une perte financière, la Juventus doit le céder pour environ 35 millions d'euros. Le vendre permettrait de réaliser d'importantes économies sur le plan salarial : Openda touche 7,4 millions d'euros bruts jusqu'en 2030, soit environ 4 millions d'euros nets par an.
OPTION OBJECTIF
En France, je suis convaincu qu'Openda pourrait quitter la Juventus cet été pour signer dans un nouveau club. Il pourrait s'agir à nouveau du RC Lens, pour lequel il a déjà joué lors de la saison 2022-2023, inscrivant 21 buts en 42 matches officiels (une excellente saison qui lui a permis de signer à Leipzig). Le club français pourrait envisager un prêt avec option d'achat sous certaines conditions, mais il faut pour cela se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et bénéficier de toutes les recettes de l'UEFA qui en découlent. Les chances sont excellentes : à 8 journées de la fin de la Ligue 1, les Sang et Or totalisent 56 points, soit un de moins que le leader, le PSG, et 9 de plus que Lyon, quatrième.