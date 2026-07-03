Selon Bild, Klopp, en tant que « Head of Global Soccer » chez Red Bull GmbH, ne disposerait d’aucune clause de résiliation écrite dans son contrat.
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« Loin d'être une simple formalité » : le transfert de Jürgen Klopp à la DFB s'avérerait-il plus complexe que prévu ?
À la signature du contrat, les deux parties se seraient contentées d'un accord verbal. Selon le journal, un éventuel transfert ne serait donc « tout sauf une formalité ».
Selon le journal, Red Bull réclamerait une indemnité de transfert de plusieurs millions d’euros pour libérer l’entraîneur avant la fin de son contrat, fixée au 31 décembre 2029. Ce serait une première pour la DFB, qui n’a jamais eu à payer de clause pour un sélectionneur.
Quant à la nomination de l’ancien entraîneur champion de Dortmund et de Liverpool, elle serait « aussi sûre que deux et deux font quatre », a déclaré au Spiegel un « haut dirigeant influent d’un club de premier plan » de la Bundesliga.
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Selon les dernières informations, Julian Nagelsmann aurait pris la décision de démissionner.
Klopp est présenté comme le grand favori pour succéder à Nagelsmann, dont l’avenir à la tête de la sélection semble désormais bouché après l’élimination prématurée et humiliante lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Après avoir écarté toute démission dans l’immédiat, suite à l’élimination aux tirs au but (3-4) face au Paraguay en seizièmes de finale, le sélectionneur de 38 ans aurait finalement accepté de quitter son poste, notamment sous l’effet des discussions menées par les dirigeants de la DFB autour de son président Bernd Neuendorf, Les dirigeants du football allemand, emmenés par le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke et le directeur sportif Rudi Völler, lui auraient tendu un « pont d’or » pour qu’il puisse partir la tête haute.
Une indemnité d’un an de salaire, soit environ sept millions d’euros, devrait faciliter son départ alors qu’il est encore sous contrat jusqu’à l’Euro 2028. Sa communication publique, vivement critiquée ces derniers mois, lui avait valu l’étiquette de « narcissique ».
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De graves accusations à l’encontre de Nagelsmann sont révélées
Ces derniers jours, les accusations contre Nagelsmann se sont multipliées. Selon Sky, un profond mécontentement a éclaté au sujet de l’encadrement physiothérapeutique au camp allemand de préparation à la Coupe du monde, à Winston-Salem. Joshua Kimmich et plusieurs autres joueurs, dont les noms n’ont pas été divulgués, ont alors fait venir par avion un kinésithérapeute externe réputé pour assurer leurs soins.
Auparavant, le magazine Sport Bild avait déjà révélé d’autres accusations à l’encontre du sélectionneur national. La gestion du cas Deniz Undav, une communication déficiente entre le staff technique et les joueurs ainsi que l’ennui des stars de la DFB au sein du camp de la Coupe du monde ont créé une ambiance loin d’être optimale.