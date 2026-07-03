« Loin d'être une simple formalité » : le transfert de Jürgen Klopp à la DFB s'avérerait-il plus complexe que prévu ?

À la signature du contrat, les deux parties se seraient contentées d'un accord verbal. Selon le journal, un éventuel transfert ne serait donc « tout sauf une formalité ».

Selon le journal, Red Bull réclamerait une indemnité de transfert de plusieurs millions d’euros pour libérer l’entraîneur avant la fin de son contrat, fixée au 31 décembre 2029. Ce serait une première pour la DFB, qui n’a jamais eu à payer de clause pour un sélectionneur.

Quant à la nomination de l’ancien entraîneur champion de Dortmund et de Liverpool, elle serait « aussi sûre que deux et deux font quatre », a déclaré au Spiegel un « haut dirigeant influent d’un club de premier plan » de la Bundesliga.