Liverpool version Arne Slot impressionne, Man City loin d’un deuxième sacre européen ! Les gagnants et perdants de la phase régulère de Ligue des Champions

Le nouveau format a offert du spectacle, même si l’enjeu n’a pas semblé aussi fort que lors des phases de groupes des années précédentes.

Alors voilà. Après cinq mois éprouvants et 144 rencontres, dont 18 en une seule soirée mercredi, la phase de ligue inaugurale de la Ligue des Champions est enfin terminée.

Cette dernière journée n’a pas déçu en termes de spectacle, avec 64 buts inscrits, dont cinq lors du choc entre Liverpool et le PSV Eindhoven, six dans la victoire d’Aston Villa face au Celtic à domicile, et sept dans le démantèlement de Feyenoord par Lille. « C’était parfois chaotique, avec des buts partout, a déclaré l’ancien attaquant écossais, Ally McCoist, sur TNT Sports. Je ne pourrais plus jamais me contenter de regarder un seul match chez moi, sur mon canapé. C’était spectaculaire. »

Difficile de contester ce constat, mais le parcours en amont a été un véritable marathon. Et ce n’est pas fini : 16 matchs supplémentaires nous attendent avant les huitièmes de finale, avec un tour préliminaire prévu en février.

Liverpool, le Barça, Arsenal, l’Inter, l’Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa peuvent souffler : qualifiés directement grâce à leur place dans le Top 16, ils évitent ces prolongations. Mais plusieurs grands clubs ont déçu, tandis que le niveau de compétitivité sur la scène européenne s’est nettement érodé.

Le débat sur le succès immédiat de ce nouveau format dépendra des affinités de chacun. Dans cette optique, GOAL dresse le bilan des gagnants et perdants de la phase de ligue 2024-2025…