Liverpool surveille une étoile montante de la Bundesliga au cas où l'offre pour Michael Olise échouerait, alors que les Reds continuent leur recherche d'un successeur à Mohamed Salah
L'intérêt de Liverpool pour Olise : les dernières nouvelles
Les géants du Merseyside ont une longue tradition de recrutement de talents dans l'élite allemande, avec des joueurs comme Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai et Ryan Gravenberch qui ont tous réussi leur transition. Olise, qui a quitté Crystal Palace pour la Bavière, est depuis longtemps dans le viseur d'Anfield. Sky Sport avait déjà annoncé en novembre dernier que l'international français était suivi par les Reds, mais l'accord reste compliqué. Cela semble très irréaliste, car Olise n'a pas de clause libératoire et son contrat court jusqu'en 2029, confirme le rapport, suggérant que Liverpool devra peut-être se tourner vers d'autres options si le Bayern refuse de céder.
Yan Diomande apparaît comme la principale alternative
Si le transfert d'Olise s'avérait impossible, Liverpool a déjà identifié une deuxième cible qui fait sensation en Allemagne. Yan Diomande, 19 ans, est devenu la star montante de la saison de Bundesliga, grâce à une série de performances qui ont attiré l'attention de l'élite européenne. Il semblerait que Liverpool observe « très attentivement » l'ailier, à la recherche d'un joueur doté de la vitesse explosive et des capacités techniques nécessaires pour reproduire les performances de Salah sur le flanc droit.
Leipzig est réputé pour être un négociateur coriace et est déterminé à conserver son précieux atout pendant au moins une saison supplémentaire. Cependant, chaque joueur a un prix dans le système Red Bull. Le club allemand serait « prêt à discuter » s'il recevait des offres de l'ordre de 100 millions d'euros (83 millions de livres sterling). Si Leipzig souhaite convaincre Diomande de rester au-delà de l'été, l'attrait de la Premier League et la chance de devenir le visage d'une nouvelle ère à Liverpool pourraient s'avérer trop forts pour résister.
Retour défensif choc en perspective
Alors que l'accent reste mis sur l'attaque, Liverpool chercherait également à résoudre ses problèmes de profondeur défensive en faisant revenir un visage familier. Jarell Quansah, qui n'a quitté Anfield pour le Bayer Leverkusen que l'été dernier dans le cadre d'un transfert d'environ 35 millions d'euros, serait sur le point de faire un retour sensationnel. Le jeune défenseur central anglais a impressionné à Leverkusen, ce qui a conduit les Reds à envisager d'activer une clause secrète incluse dans son contrat de transfert initial afin de renforcer leur défense.
Le reportage de Sky Sport révèle que Liverpool a eu la bonne idée d'inclure une clause de sécurité lors des négociations, ajoutant une option de rachat d'un montant de 80 millions d'euros pour le transfert, qui peut être activée jusqu'en mai 2026. Les Reds voyant actuellement un « besoin d'action » évident au niveau des postes défensifs centraux, la hiérarchie envisage sérieusement de faire revenir le joueur issu du centre de formation afin de concurrencer Virgil van Dijk et Konate.
Un été de transition à Anfield
L'arrivée potentielle de talents issus de la Bundesliga coïncide avec une période d'incertitude concernant plusieurs membres actuels de l'équipe. Outre les questions entourant l'avenir à long terme de Salah, Federico Chiesa devrait également quitter le club après un mercato hivernal riche en spéculations. Cela laisserait un vide important sur les ailes, ce qui explique pourquoi le club se montre si proactif dans le recrutement de joueurs tels qu'Olise et Diomande avant même l'ouverture du mercato estival.
Salah était fortement pressenti pour quitter Anfield en janvier après ses déclarations enflammées à la suite du match nul 3-3 de Liverpool contre Leeds en décembre, dans lesquelles il affirmait avoir été « abandonné » par le club.
À l'époque, Salah avait déclaré : « Je n'arrive pas à croire que je reste sur le banc pendant 90 minutes. C'est la troisième fois que je suis sur le banc, et je pense que c'est la première fois de ma carrière. Je suis extrêmement frustré. J'ai tant donné à ce club au fil des ans, en particulier la saison dernière. Et maintenant, je suis sur le banc sans savoir pourquoi. J'ai l'impression que le club m'a abandonné. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il est très clair que quelqu'un voulait me faire porter tout le blâme. »
Salah s'est ensuite excusé auprès de ses coéquipiers pour son emportement. Son départ potentiel en janvier ne s'est pas concrétisé, l'attaquant ayant accompagné l'Égypte à la Coupe d'Afrique des nations. Les Pharaons ont été éliminés en demi-finale par le Sénégal, qui a remporté le trophée.
