Liverpool surveille une étoile montante de la Bundesliga au cas où l'offre pour Michael Olise échouerait, alors que les Reds continuent leur recherche d'un successeur à Mohamed Salah

L'arrivée potentielle de talents issus de la Bundesliga coïncide avec une période d'incertitude concernant plusieurs membres actuels de l'équipe. Outre les questions entourant l'avenir à long terme de Salah, Federico Chiesa devrait également quitter le club après un mercato hivernal riche en spéculations. Cela laisserait un vide important sur les ailes, ce qui explique pourquoi le club se montre si proactif dans le recrutement de joueurs tels qu'Olise et Diomande avant même l'ouverture du mercato estival.

Salah était fortement pressenti pour quitter Anfield en janvier après ses déclarations enflammées à la suite du match nul 3-3 de Liverpool contre Leeds en décembre, dans lesquelles il affirmait avoir été « abandonné » par le club.

À l'époque, Salah avait déclaré : « Je n'arrive pas à croire que je reste sur le banc pendant 90 minutes. C'est la troisième fois que je suis sur le banc, et je pense que c'est la première fois de ma carrière. Je suis extrêmement frustré. J'ai tant donné à ce club au fil des ans, en particulier la saison dernière. Et maintenant, je suis sur le banc sans savoir pourquoi. J'ai l'impression que le club m'a abandonné. C'est ce que je ressens. Je pense qu'il est très clair que quelqu'un voulait me faire porter tout le blâme. »

Salah s'est ensuite excusé auprès de ses coéquipiers pour son emportement. Son départ potentiel en janvier ne s'est pas concrétisé, l'attaquant ayant accompagné l'Égypte à la Coupe d'Afrique des nations. Les Pharaons ont été éliminés en demi-finale par le Sénégal, qui a remporté le trophée.