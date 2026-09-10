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Liverpool retient son souffle pour la forme de Cody Gakpo après une frustrante nouvelle alerte à une double blessure
Gakpo forfait pour le choc face à l'Atlético
Liverpool a été contraint de disputer son match d'ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions contre l'Atletico sans Gakpo. Le Néerlandais était totalement absent du groupe pour le match après avoir manqué la séance d'entraînement cruciale de mardi.
L'entraîneur principal Iraola a ensuite confirmé que l'attaquant avait ressenti des gênes aux deux adducteurs après sa précédente sortie de 90 minutes. Si le staff ne considère pas qu'il s'agit d'une blessure grave et de longue durée, l'inconfort était suffisamment important pour l'écarter complètement du match, que Liverpool a remporté 2-1.
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Iraola explique l’absence de Gakpo
Malgré ce contretemps frustrant en milieu de semaine, l'entraîneur de Liverpool reste optimiste quant à l'état physique général de Gakpo pour la suite. Cependant, le délai de récupération remarquablement court avant les matches du week-end à venir a créé un véritable casse-tête de sélection pour le staff technique.
« Je ne sais pas [s'il sera de retour pour Fulham]. Je l'espère, mais je ne sais pas. Il n'a pas de vraie blessure, mais il a terminé l'autre jour avec une gêne aux deux adducteurs », a déclaré Iraola sur le site officiel du club.
« Nous nous attendions à l'avoir aujourd'hui, [mais] cela n'a pas été possible. Ce n'est pas grave, mais le problème, c'est que nous rejouons ici dans deux jours et demi. »
Une forme étincelante interrompue par des pépins physiques
L’absence de Gakpo interrompt un début de saison véritablement fulgurant sous les ordres de son nouvel entraîneur. L’attaquant dynamique a déjà inscrit un but et délivré trois passes décisives impressionnantes lors de ses trois premiers matches de la saison seulement.
Sa forme étincelante récente l’avait notamment vu disputer l’intégralité des 90 minutes vendredi soir. Lors de cette performance maîtrisée, il a offert deux passes décisives à son coéquipier Alexander Isak pour aider Liverpool à s’imposer confortablement 2-0 face à Ipswich Town.
Reconnaissant l’usure physique importante subie par son effectif, Iraola a déclaré : « Je pense que c’est maintenant le moment de récupérer pendant ces deux jours. Voyons comment Bradley a terminé, comment va Cody [et] s’il peut nous donner quelques minutes. Sinon, Rio, Victor, je pense qu’aujourd’hui tout le monde a fourni un gros effort.
« Nous devons récupérer, nous devons nous remobiliser et réfléchir parce que dans deux jours et demi, nous rejouons ici [contre] Fulham, c’est encore un match très important pour nous. Donc, j’espère que nous pourrons avoir Cody avec nous, mais je ne peux pas le garantir. »
- AFP
Course contre la montre pour Fulham
Liverpool fait désormais face à un enchaînement extrêmement rapide, alors que l'équipe se prépare à recevoir Fulham en championnat à Anfield samedi. Le staff médical du club devra surveiller de près la récupération de Gakpo au cours des deux prochains jours.
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