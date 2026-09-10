Malgré ce contretemps frustrant en milieu de semaine, l'entraîneur de Liverpool reste optimiste quant à l'état physique général de Gakpo pour la suite. Cependant, le délai de récupération remarquablement court avant les matches du week-end à venir a créé un véritable casse-tête de sélection pour le staff technique.

« Je ne sais pas [s'il sera de retour pour Fulham]. Je l'espère, mais je ne sais pas. Il n'a pas de vraie blessure, mais il a terminé l'autre jour avec une gêne aux deux adducteurs », a déclaré Iraola sur le site officiel du club.

« Nous nous attendions à l'avoir aujourd'hui, [mais] cela n'a pas été possible. Ce n'est pas grave, mais le problème, c'est que nous rejouons ici dans deux jours et demi. »