Liverpool ne lâche pas Stankovic : l’offre refusée dans le dossier Jones et une nouvelle offensive au programme

L’été vécu par Aleksandar Stankovic a été assurément compliqué sur le plan émotionnel. Après le rachat de ses droits par l’Inter — qui l’a fait revenir au club en levant la clause de 23 millions prévue dans les accords avec Bruges — le fils de Dejan a vécu d’un côté l’émotion d’être enfin arrivé dans l’équipe première de l’Inter, dont il est supporter depuis l’enfance, et de l’autre la conscience que de très nombreux clubs étaient prêts à dépenser beaucoup pour lui.

Parmi eux, il y avait aussi Liverpool qui, comme l’a révélé TeamTalk en Angleterre, a non seulement tenté une offensive auprès de l’Inter cet été, mais le suit aussi de très près en vue d’une nouvelle approche lors des prochains mercatos.



