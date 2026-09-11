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cm grafica stankovic inter
Emanuele Tramacere

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Liverpool ne lâche pas Stankovic : l’offre refusée dans le dossier Jones et une nouvelle offensive au programme

Inter
Liverpool
A. Stankovic

Aleksandar Stankovic continue d’être une cible prioritaire de Liverpool pour l’avenir de son milieu de terrain.

L’été vécu par Aleksandar Stankovic a été assurément compliqué sur le plan émotionnel. Après le rachat de ses droits par l’Inter — qui l’a fait revenir au club en levant la clause de 23 millions prévue dans les accords avec Bruges — le fils de Dejan a vécu d’un côté l’émotion d’être enfin arrivé dans l’équipe première de l’Inter, dont il est supporter depuis l’enfance, et de l’autre la conscience que de très nombreux clubs étaient prêts à dépenser beaucoup pour lui.

Parmi eux, il y avait aussi Liverpool qui, comme l’a révélé TeamTalk en Angleterre, a non seulement tenté une offensive auprès de l’Inter cet été, mais le suit aussi de très près en vue d’une nouvelle approche lors des prochains mercatos.


  • L’offre dans le dossier Jones

    Au cours de l’été, Liverpool a fait une tentative concrète pour Stankovic, précisément lors des contacts déjà évoqués qui ont vu l’Inter poursuivre longtemps sa cour, ensuite couronnée de succès, pour acheter définitivement aux Reds le milieu anglais Curtis Jones.

    Au cours de ces échanges, la direction des Reds a essayé d’offrir l’ancien de Bruges à Andoni Iraola, mais a finalement essuyé deux refus : le premier de la part de l’Inter, qui n’a pas accepté l’offre d’un prêt avec une importante obligation d’achat en fin de saison, et le second du joueur, qui a finalement choisi de se retirer lui-même du marché pour tenter de s’offrir et de vivre le rêve de jouer à San Siro avec le maillot de l’Inter sur les épaules.

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  • Nouvelle offensive au programme

    Au final, Liverpool a promu Trey Nyoni en équipe première et tente de valoriser son petit joyau, mais en vue des prochaines sessions du marché des transferts, rapporte TeamTalk, le club ne cessera pas de suivre les progrès de Stankovic, le temps de jeu que Cristian Chivu lui garantira réellement et s’il y aura une marge pour l’arracher à l’Inter avant l’été 2027, où il restera de toute façon une cible sur le marché.



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