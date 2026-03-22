Liverpool continue de sombrer et le PSG fait désormais peur : « Si on joue comme ça, ça finira 10-0 », prévient Warnock

Salah et ses coéquipiers ont subi chez les Seagulls leur dixième défaite en championnat, un bilan qui n'avait plus été observé depuis la saison 2015/16. Un effondrement net si l'on considère qu'au cours des deux dernières saisons (à savoir 2023/24 et 2024/25), le nombre total de défaites n'était que de 8. Et ce n'est que la septième fois dans l'histoire de la Premier League qu'une équipe championne en titre réussit « l'exploit » de perdre 10 matchs ou plus.





Cinquième de la Premier League malgré 450 millions de livres sterling dépensées sur le marché des transferts, Liverpool sortait d’une victoire convaincante contre Galatasaray qui lui a valu une place en quarts de finale de la Ligue des champions. Après la trêve internationale, les Reds devront se rendre chez les champions d’Europe en titre, à Paris, avant de revenir en Angleterre six jours plus tard.





Une double confrontation qui, vu l’état de forme de Liverpool, effraie ses supporters. S’adressant à la BBC, un ancien pilier des Reds, l’ancien défenseur Stephen Warnock, a mis en garde le monde du football : « S’ils se rendent à Paris dans cet état et jouent comme ça, alors contre le PSG, ça peut finir 10 à 0. Je dis cela pour expliquer à quel point les Reds ont mal joué aujourd’hui. Brighton a eu de nombreuses occasions et ne les a pas exploitées, mais le PSG sera bien plus cynique et ne manquera pas autant de buts. Je suis très, très inquiet pour Liverpool ».





Ayant grandi à Liverpool, Warnock a joué, outre avec les Reds, entre autres avec Blackburn, Aston Villa et Leeds.



