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Liverpool a limogé Arne Slot
Liverpool a limogé Slot.
Liverpool a décidé de se séparer de Slot à l’issue d’une saison 2025-2026 mouvementée, au cours de laquelle les Reds ont arraché leur qualification pour la Ligue des champions en terminant à une décevante cinquième place de la Premier League.
Malgré un titre surprise dès sa première saison, le Néerlandais a ensuite vu son équipe éliminée sans gloire en quarts de finale de la Ligue des champions par le PSG, puis écrasée 4-0 par Liverpool en quarts de finale de la FA Cup.
Un communiqué officiel du club indique : « Le Liverpool FC confirme qu'Arne Slot quitte immédiatement son poste d'entraîneur principal et que le processus de nomination d'un successeur est en cours.
Il quitte le club avec un titre de Premier League à son palmarès et l’expression de notre gratitude la plus sincère. »
- AFP
« Le changement est indispensable pour que le club continue d’avancer »
Dans un communiqué conjoint, les dirigeants de Liverpool ont annoncé qu’un « changement s’imposait », alors que les Reds cherchent à se remettre sur les rails pour la saison 2026-2027.
On peut y lire : « Il va sans dire que cette décision a été difficile à prendre pour nous en tant que club. La contribution d’Arne au Liverpool FC depuis son arrivée a été importante, significative et – ce qui compte le plus pour les supporters et pour nous-mêmes – couronnée de succès.
Notre reconnaissance est totale, d’autant plus que ses réussites reposent sur une éthique de travail, une rigueur et une expertise qui confirment son statut de véritable leader dans son domaine.
Dès notre première rencontre, il a démontré qu’il ne se contente pas d’assumer ses responsabilités : il les embrasse pleinement. Cela s’est confirmé lorsqu’il a pris les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur principal, lorsqu’il nous a menés au titre de Premier League et tout au long de la saison écoulée, marquée par des défis considérables.
« Dans le même temps, nous sommes parvenus collectivement à la conclusion qu’un changement était nécessaire pour que le club continue d’aller de l’avant. Encore une fois, il faut souligner que cette décision n’a pas été prise à la légère, bien au contraire.
Nous tenons à remercier Arne, qui occupera toujours une place particulière dans l’histoire du club en tant qu’entraîneur du 20^e titre de champion de Liverpool.
Cet exploit, d’autant plus remarquable qu’il a été réalisé dès sa première saison à la tête de l’équipe, repose sur un travail d’entraîneur et un leadership exceptionnels au quotidien.
Il a aussi guidé le club à travers l’une de ses périodes les plus sombres, après la perte de Diogo, faisant preuve d’une compassion et d’une humanité qui témoignent de sa grande personnalité.
Nous lui souhaitons donc bonne chance pour la suite de sa carrière d’entraîneur, en espérant qu’il continuera à connaître le succès. Son héritage à Liverpool reste intact et prendra encore plus de sens avec le temps.
« Néanmoins, notre décision repose sur la conviction que le redressement de l’équipe passe par un changement de cap. Cela ne retire rien au travail accompli par Arne ni au respect que nous lui devons. Ce n’est pas non plus une remise en cause de ses compétences ; c’est simplement la reconnaissance de la nécessité d’une nouvelle approche.
« Arne part avec notre gratitude, un titre de Premier League à son palmarès, et la certitude que lui et sa famille seront toujours les bienvenus à Anfield. »
Les Reds régressent malgré d’importants investissements
Beaucoup d’observateurs prédisaient que Liverpool conserverait son titre de champion cette saison, eu égard aux sommes considérables investies lors du mercato estival. Les Reds ont investi environ 446 millions de livres sterling, un record pour un seul mercato en Premier League, afin de recruter notamment Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong et Milos Kerkez. Tous ont peiné à justifier leur prix en raison de blessures et d’un manque de forme.
Hugo Ekitike, autre arrivée estivale coûteuse, a été l’un des rares à briller durant une saison catastrophique pour le club. L’international français avait marqué 17 buts toutes compétitions confondues avant de se rompre les ligaments croisés en avril, mettant un terme à son exercice et à ses espoirs de Coupe du monde.
Les tensions dans les tribunes, ainsi que les accrochages avec Mohamed Salah, ont fait les gros titres et n’ont pas aidé la cause de Slot. L’Égyptien, qui quittera le club cet été, a publié un communiqué appelant Liverpool à revenir au football « heavy metal » qui a fait la force de l’ère Jürgen Klopp.
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Iraola se présente comme le grand favori pour succéder à Slot.
Andoni Iraola, l’entraîneur sortant de Bournemouth, serait désormais le favori pour succéder à Slot sur le banc d’Anfield. Depuis qu’il a pris les commandes des Cherries, l’Espagnol s’est forgé une solide réputation en bâtissant une équipe compétitive, laquelle a décroché une remarquable sixième place, faisant ainsi mieux que la déjà impressionnante neuvième position obtenue lors de la saison 2024-2025.
Selon The Athletic, les Reds pourraient tout de même rencontrer d’autres candidats, comme Sebastian Hoeness (Stuttgart) et Pierre Sage (Lens), mais c’est bien l’Espagnol qui tient la corde pour s’asseoir sur le banc de Anfield.