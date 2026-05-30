Liverpool a limogé Arne Slot

Dans un communiqué conjoint, les dirigeants de Liverpool ont annoncé qu’un « changement s’imposait », alors que les Reds cherchent à se remettre sur les rails pour la saison 2026-2027.

On peut y lire : « Il va sans dire que cette décision a été difficile à prendre pour nous en tant que club. La contribution d’Arne au Liverpool FC depuis son arrivée a été importante, significative et – ce qui compte le plus pour les supporters et pour nous-mêmes – couronnée de succès.

Notre reconnaissance est totale, d’autant plus que ses réussites reposent sur une éthique de travail, une rigueur et une expertise qui confirment son statut de véritable leader dans son domaine.

Dès notre première rencontre, il a démontré qu’il ne se contente pas d’assumer ses responsabilités : il les embrasse pleinement. Cela s’est confirmé lorsqu’il a pris les rênes de l’équipe en tant qu’entraîneur principal, lorsqu’il nous a menés au titre de Premier League et tout au long de la saison écoulée, marquée par des défis considérables.

« Dans le même temps, nous sommes parvenus collectivement à la conclusion qu’un changement était nécessaire pour que le club continue d’aller de l’avant. Encore une fois, il faut souligner que cette décision n’a pas été prise à la légère, bien au contraire.

Nous tenons à remercier Arne, qui occupera toujours une place particulière dans l’histoire du club en tant qu’entraîneur du 20^e titre de champion de Liverpool.

Cet exploit, d’autant plus remarquable qu’il a été réalisé dès sa première saison à la tête de l’équipe, repose sur un travail d’entraîneur et un leadership exceptionnels au quotidien.

Il a aussi guidé le club à travers l’une de ses périodes les plus sombres, après la perte de Diogo, faisant preuve d’une compassion et d’une humanité qui témoignent de sa grande personnalité.

Nous lui souhaitons donc bonne chance pour la suite de sa carrière d’entraîneur, en espérant qu’il continuera à connaître le succès. Son héritage à Liverpool reste intact et prendra encore plus de sens avec le temps.

« Néanmoins, notre décision repose sur la conviction que le redressement de l’équipe passe par un changement de cap. Cela ne retire rien au travail accompli par Arne ni au respect que nous lui devons. Ce n’est pas non plus une remise en cause de ses compétences ; c’est simplement la reconnaissance de la nécessité d’une nouvelle approche.

« Arne part avec notre gratitude, un titre de Premier League à son palmarès, et la certitude que lui et sa famille seront toujours les bienvenus à Anfield. »