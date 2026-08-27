Le Liverpool a trouvé un accord verbal pour recruter Bradley Barcola, sur la base d’un montant initial de 100 millions d’euros plus des bonus, pour un package total pouvant atteindre 140 millions d’euros pour le PSG. Les documents seront échangés dans les 24 heures. Selon le Times, l’opération devrait être bouclée sous la forme d’un transfert définitif d’ici le week-end : énorme coup pour Liverpool, qui atteint ainsi son premier objectif.

