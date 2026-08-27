Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

Traduit par

Liverpool a bouclé le dossier Barcola avec le PSG : opération à 140 millions d’euros

Liverpool

Énorme coup pour Liverpool, qui s’assure les services de l’ailier français pour un montant monstre.

Le Liverpool a trouvé un accord verbal pour recruter Bradley Barcola, sur la base d’un montant initial de 100 millions d’euros plus des bonus, pour un package total pouvant atteindre 140 millions d’euros pour le PSG. Les documents seront échangés dans les 24 heures. Selon le Times, l’opération devrait être bouclée sous la forme d’un transfert définitif d’ici le week-end : énorme coup pour Liverpool, qui atteint ainsi son premier objectif.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO