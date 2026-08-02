Litige et rupture de contrat : la FIFA menace le transfert de Diomande au Real

La finalisation du transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, vers le Real Madrid prend du retard en raison d'un litige entre ses agents.

Le journal AS a rapporté que l'agence Roc Nation gère actuellement les intérêts de Diomandé, mais que l'agence Maxidel a déposé une plainte auprès de la FIFA, invoquant une prétendue rupture de contrat, car le Real Madrid a négocié avec Roc Nation pour conclure l'opération.

Le média a précisé que l'agence Maxidel est la société qui avait supervisé l'an dernier le transfert du joueur ivoirien de Leganés à Leipzig, si bien que l'affaire n'est pas un simple différend interne entre deux sociétés, ni une question anodine, mais qu'elle affecte directement le transfert du joueur vers la Maison Blanche.

Selon les règlements de la FIFA, ce litige pourrait avoir une incidence directe sur l'enregistrement de l'ailier ivoirien.

AS a souligné que le Real Madrid n'était pas au courant de cette situation, dont il n'est bien évidemment pas partie prenante, et que l'on estime dès lors au sein du club madrilène qu'il obtiendra en fin de compte une décision en sa faveur.

Mais pour l'heure, le Real doit gérer les conséquences de cette crise. La solution pourrait consister à accorder à Diomandé une autorisation lui permettant d'obtenir une licence provisoire jusqu'à ce que soit tranchée l'affaire, qui porte sur un volet financier de la valeur globale de l'opération.

Quant au reste des détails du transfert, ils sont quasiment bouclés, qu'il s'agisse des sommes que le Real Madrid versera à Leipzig et des modalités de paiement, des documents nécessaires, ou du nouveau contrat que le joueur signera avec le club madrilène.