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Litige et rupture de contrat : la FIFA menace le transfert de Diomande au Real

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Le conflit entre agents retarde le départ de Diomandé vers le Real Madrid

La finalisation du transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, vers le Real Madrid prend du retard en raison d'un litige entre ses agents. 

Le journal AS a rapporté que l'agence Roc Nation gère actuellement les intérêts de Diomandé, mais que l'agence Maxidel a déposé une plainte auprès de la FIFA, invoquant une prétendue rupture de contrat, car le Real Madrid a négocié avec Roc Nation pour conclure l'opération.

Le média a précisé que l'agence Maxidel est la société qui avait supervisé l'an dernier le transfert du joueur ivoirien de Leganés à Leipzig, si bien que l'affaire n'est pas un simple différend interne entre deux sociétés, ni une question anodine, mais qu'elle affecte directement le transfert du joueur vers la Maison Blanche.

Selon les règlements de la FIFA, ce litige pourrait avoir une incidence directe sur l'enregistrement de l'ailier ivoirien.

AS a souligné que le Real Madrid n'était pas au courant de cette situation, dont il n'est bien évidemment pas partie prenante, et que l'on estime dès lors au sein du club madrilène qu'il obtiendra en fin de compte une décision en sa faveur. 

Mais pour l'heure, le Real doit gérer les conséquences de cette crise. La solution pourrait consister à accorder à Diomandé une autorisation lui permettant d'obtenir une licence provisoire jusqu'à ce que soit tranchée l'affaire, qui porte sur un volet financier de la valeur globale de l'opération.

Quant au reste des détails du transfert, ils sont quasiment bouclés, qu'il s'agisse des sommes que le Real Madrid versera à Leipzig et des modalités de paiement, des documents nécessaires, ou du nouveau contrat que le joueur signera avec le club madrilène.

  • Yan Diomande Leipziggetty

    La FIFA est le dernier obstacle

    Reste toutefois l'accord de la FIFA. L'instance dirigeante du football applique une réglementation stricte concernant l'activité des agents de joueurs et des sociétés de représentation, et cherche à imposer un contrôle renforcé sur leur activité. La Fédération internationale a reçu la plainte et l'examine actuellement.

    En vertu de la réglementation, la FIFA peut retarder, et dans les cas extrêmes refuser, l'inscription de la transaction dans son système de délivrance du Certificat International de Transfert (ITC) s'il existe un litige ouvert entre les agents de joueurs concernant les droits de représentation d'un joueur.

    Les clubs eux-mêmes veillent également à ce que la situation soit claire, car le versement d'une commission à un agent non agréé pourrait les exposer à des sanctions.

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    Un changement controversé

    Diomandé s'est retrouvé au cœur d'une bataille qui se déroule dans les bureaux des agents. C'est en effet Maxidel qui avait géré le transfert de l'attaquant, l'un de ses joueurs les plus en vue, vers Leipzig. 

    Et ce n'est ni par hasard ni par négligence que la société a conservé la photo de la signature de Diomandé avec Leipzig en tête de son compte Instagram, où le joueur apparaît aux côtés de Jean Marcial Loboué, l'agent principal de Maxidel.

    Le club de Leipzig lui-même traite d'ailleurs avec Maxidel, la société à laquelle le joueur avait donné l'autorisation de négocier son avenir.

    En revanche, Diomandé souhaitait il y a quelques mois passer à un niveau supérieur, et a donc choisi de devenir l'un des nouveaux visages les plus en vue dans la liste des joueurs de Roc Nation, qui jouit d'une forte présence sur le marché du football, notamment au Brésil, par l'intermédiaire de Frederico Pena, qui gère également les affaires de Vinicius Junior et Endrick, entre autres. C'est de là qu'est né le désaccord entre les deux parties.

    Durant ses vacances d'été, au cours desquelles il a continué à séjourner aux États-Unis après la fin de la Coupe du monde, le talent africain a visité les bureaux de la société à New York.

    Et c'est précisément avec Roc Nation que le Real Madrid a négocié pour finaliser l'opération, mais la Maison Blanche attend actuellement qu'une décision rapide soit rendue concernant ce litige entre les agents du joueur, tout comme Diomandé lui-même, actuellement à Leipzig, alors que ses pensées sont déjà tournées vers un retour à Madrid.

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