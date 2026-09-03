Millwall a vécu une soirée cauchemardesque à The Den, alors qu’une urgence médicale grandissante a fortement contribué à une défaite 3-0 en Championship contre Wrexham, le club coprésidé par l’acteur hollywoodien Ryan Reynolds en tant que président. Les Lions abordaient cette rencontre avec déjà huit joueurs de l’équipe première absents sur blessure, ce qui a contraint l’équipe à un important remaniement tactique avant le coup d’envoi.

En raison de l’absence de joueurs de couloir disponibles, Millwall a débuté la rencontre avec un trio défensif axial composé de Caleb Taylor, Jake Cooper et du défenseur de l’équipe nationale d’Indonésie Elkan Baggott. Mais les problèmes se sont considérablement aggravés pendant le match puisque Casper de Norre, Josh Coburn et le remplaçant Zak Lovelace se sont tous blessés et ont dû sortir.

Ces nouveaux coups durs ont porté à un total stupéfiant de 11 le nombre de joueurs de l’équipe première indisponibles à Millwall. Wrexham en a pleinement profité face à des hôtes diminués physiquement, en s’offrant sa première victoire en championnat de la saison grâce à un but contre son camp, une réalisation de Kieffer Moore et un but de Jacques Ekomie.



