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Lions à terre ! Millwall frappé par 11 blessures dans un cauchemar de défaite 3-0 contre Wrexham
Le cauchemar des blessures hante l’Angleterre
Millwall a vécu une soirée cauchemardesque à The Den, alors qu’une urgence médicale grandissante a fortement contribué à une défaite 3-0 en Championship contre Wrexham, le club coprésidé par l’acteur hollywoodien Ryan Reynolds en tant que président. Les Lions abordaient cette rencontre avec déjà huit joueurs de l’équipe première absents sur blessure, ce qui a contraint l’équipe à un important remaniement tactique avant le coup d’envoi.
En raison de l’absence de joueurs de couloir disponibles, Millwall a débuté la rencontre avec un trio défensif axial composé de Caleb Taylor, Jake Cooper et du défenseur de l’équipe nationale d’Indonésie Elkan Baggott. Mais les problèmes se sont considérablement aggravés pendant le match puisque Casper de Norre, Josh Coburn et le remplaçant Zak Lovelace se sont tous blessés et ont dû sortir.
Ces nouveaux coups durs ont porté à un total stupéfiant de 11 le nombre de joueurs de l’équipe première indisponibles à Millwall. Wrexham en a pleinement profité face à des hôtes diminués physiquement, en s’offrant sa première victoire en championnat de la saison grâce à un but contre son camp, une réalisation de Kieffer Moore et un but de Jacques Ekomie.
- PPAUK
Neil déplore l’effectif amoindri
L’entraîneur de Millwall, Alex Neil, a fait part de sa profonde frustration après le coup de sifflet final, expliquant comment un nombre de blessures sans précédent avait perturbé la cohésion de l’équipe. Contraint de modifier son système et d’aligner une organisation de fortune avec notamment Baggott, Cooper et Taylor en défense, Neil a reconnu que son effectif avait été poussé dans ses tout derniers retranchements.
« C’est frustrant parce qu’on en est probablement au dernier tiers de l’effectif quand il s’agit d’essayer de mettre une équipe sur le terrain et de rester compétitifs à ce niveau », a déclaré Neil. « Cela ne nous aide certainement pas en ce moment. Nous avons changé notre système ce soir parce que nous n’avions aucun joueur de couloir prêt. »
« Nous avons fini par devoir procéder à de grands changements, et la difficulté avec cela, c’est que la compréhension entre les joueurs sur le terrain s’en trouve diluée », a ajouté Neil. « Quand vous affrontez une équipe expérimentée comme Wrexham, cela rend la tâche difficile. »
Le secteur défensif complètement décimé
L’ampleur de l’effectif décimé de Millwall a sauté aux yeux sur le terrain, les hôtes n’ayant pas cadré la moindre frappe durant les 90 minutes. L’équipe disciplinée de Wrexham, dirigée par Phil Parkinson, a limité les Lions à un total d’expected goals minimal de seulement 0,24.
Millwall était déjà privé d’éléments clés, dont Tristan Crama, Derek Mazou-Sacko, Alfie Doughty, Mathis Servais, Ryan Leonard, Mihailo Ivanovic, Lukas Jensen et Luke Cundle. La perte de trois options supplémentaires durant le match a complètement anéanti toute chance de retour des locaux en seconde période.
Les visiteurs ont gardé une maîtrise totale de la rencontre, signant leur premier clean sheet de la saison tout en remontant à la 11e place du classement de Championship.
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Un calendrier de tests attend l’équipe
Millwall doit désormais trouver des solutions immédiates pour traverser une période particulièrement exigeante, avec cinq matches restant à disputer toutes compétitions confondues avant la prochaine trêve internationale. L’effectif de Neil, considérablement amoindri, avec notamment des éléments défensifs clés comme l’international indonésien Baggott, fait face à une lutte difficile pour rester compétitif.
De son côté, Wrexham cherchera à capitaliser sur sa performance autoritaire à Londres et à se rapprocher des places de barragiste.
Millwall va s’activer sans relâche à l’infirmerie pour récupérer des joueurs avant de retrouver le terrain lors de son prochain match de Championship.
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