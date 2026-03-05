Getty/GOAL
Lionel Messi se soucie-t-il de l'objectif des 1 000 buts de Cristiano Ronaldo ? L'intérêt de la star de l'Inter Miami est remis en question alors qu'il est soutenu pour atteindre le même cap
Les 1 000 buts de Ronaldo : à quelle distance CR7 est-il de cet objectif ?
Giuseppe Rossi a rejoint Old Trafford en 2004, l'année suivant l'arrivée de Ronaldo chez les Red Devils, alors qu'il était encore un adolescent aux pieds agiles. Il a pu assister aux premiers pas d'un joueur qui allait devenir une superstar mondiale.
Il n'est pas surpris par les exploits de Ronaldo, dont la détermination à être le meilleur s'est manifestée dès son plus jeune âge. À 41 ans, l'éternel attaquant est toujours au sommet de sa forme, tant au niveau national qu'international, et se prépare à être le capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde 2026.
Ronaldo, qui a remporté deux fois consécutives le Soulier d'or au Moyen-Orient, a atteint 965 buts en carrière et se rapproche rapidement des quatre chiffres. Il détient d'innombrables autres records dans les livres d'histoire et peut se targuer d'avoir remporté des titres de champion, des Ligues des champions et cinq Ballons d'or dans son CV prestigieux.
Le plus grand héritage de Ronaldo : ses exploits seront-ils égalés ?
L'icône argentine Messi a réussi à égaler, voire à surpasser, la plupart des exploits réalisés par son homologue GOAT. Dans cette optique, atteindre les 1 000 buts pourrait-il être considéré comme le plus grand héritage de Ronaldo ?
Lorsque cette question a été posée à Rossi, l'ancien attaquant des Red Devils, s'exprimant en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Oui, c'est intéressant. Je n'avais jamais réfléchi à la question de savoir si c'était la plus grande partie de son héritage. Je veux dire, il adore les récompenses individuelles. Il adore les distinctions individuelles, n'est-ce pas ? Alors peut-être que ce sera la chose sur laquelle il s'appuiera le plus, et à juste titre.
«Écoutez, marquer 1 000 buts pour un attaquant, je suis moi-même attaquant, j'aimerais avoir marqué 1 000 buts ! Nous aimerions tous cela. Marquer est la chose la plus difficile dans le football et il a réussi à le faire 1 000 fois. Alors pourquoi ne pas en être fier ? Pourquoi ne pas, vous savez, bomber le torse et dire : « Oui, j'ai réussi à le faire ».
Messi se soucie-t-il d'égaler Ronaldo avec 1 000 buts ?
Messi, qui fêtera ses 39 ans en juin, pourrait bien avoir un objectif similaire en ligne de mire. Il s'est engagé à prolonger son contrat avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, ce qui lui permettra de rester aux États-Unis jusqu'en 2028.
Il a également remporté le Soulier d'or en 2025 et continue d'inscrire plus de 30 ou 40 buts par saison. Le numéro 10 sud-américain est sur le point de franchir la barre des 900 buts et pense être capable de rejoindre Ronaldo dans un autre club très select.
De telles réalisations occupent-elles l'esprit de Messi ? Lorsqu'on lui a posé cette question, Rossi a répondu : « Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pensez-vous qu'il soit au courant ? Pensez-vous qu'il s'en soucie ? Peut-être que oui, au fond de lui, mais je pense qu'ils ont deux approches différentes du jeu. Mais je suis sûr que Messi atteindra les 1 000 buts dans les trois prochaines années. Je pense qu'il restera à Miami jusqu'en 2028, je suis sûr qu'il y arrivera. »
Quête de la Coupe du monde : Ronaldo va-t-il nous offrir un scénario à succès ?
Messi devrait faire partie de l'équipe argentine lors de la Coupe du monde cet été, alors que celle-ci cherchera à défendre son prestigieux titre mondial, tandis que Ronaldo espère entrer dans l'histoire en menant le Portugal à sa première victoire dans cette compétition.
Après avoir connu une carrière digne d'un conte de fées jusqu'à présent, certains suggèrent que CR7 pourrait écrire un nouveau scénario à succès en inscrivant son 1 000e but lors de la finale de la Coupe du monde. L'intéressé n'en est pas si sûr, répondant à la question de savoir si un tel exploit est réalisable : « Vous avez regardé trop de films, ce serait trop parfait. Pour en revenir à la réalité, toutes ces données me rendent heureux. Une équipe nationale ne dépend jamais d'un seul joueur, mais j'aime pouvoir faire la différence avec des buts. C'est toujours bien de marquer des buts, c'est ma position. Je veux jouer dans cette prochaine Coupe du monde, sinon je ne serais pas ici, mais allons-y étape par étape. Si cela se produisait, ce serait un bon signe, je terminerais ma carrière en beauté. »
Ronaldo a dû répondre à des questions sur son avenir en Arabie saoudite ces dernières semaines, après avoir mené une grève et subi une blessure inopportune. Il est toutefois sous contrat jusqu'en 2027 et devrait continuer à jouer pour son club au-delà d'un autre grand tournoi international, toute idée de retraite étant mise en suspens pour une durée indéterminée.
