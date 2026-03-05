Lionel Messi se soucie-t-il de l'objectif des 1 000 buts de Cristiano Ronaldo ? L'intérêt de la star de l'Inter Miami est remis en question alors qu'il est soutenu pour atteindre le même cap

Giuseppe Rossi a rejoint Old Trafford en 2004, l'année suivant l'arrivée de Ronaldo chez les Red Devils, alors qu'il était encore un adolescent aux pieds agiles. Il a pu assister aux premiers pas d'un joueur qui allait devenir une superstar mondiale.

Il n'est pas surpris par les exploits de Ronaldo, dont la détermination à être le meilleur s'est manifestée dès son plus jeune âge. À 41 ans, l'éternel attaquant est toujours au sommet de sa forme, tant au niveau national qu'international, et se prépare à être le capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde 2026.

Ronaldo, qui a remporté deux fois consécutives le Soulier d'or au Moyen-Orient, a atteint 965 buts en carrière et se rapproche rapidement des quatre chiffres. Il détient d'innombrables autres records dans les livres d'histoire et peut se targuer d'avoir remporté des titres de champion, des Ligues des champions et cinq Ballons d'or dans son CV prestigieux.