Lionel Messi dans l’histoire aux Etats-Unis, un record jamais établi en MLS

New England Revolution

À 38 ans, Lionel Messi continue de défier le temps et d’écrire l’histoire. Ce qu’il a réalisé en MLS n’avait encore jamais été vu.

Lionel Messi, fidèle à son habitude, repousse encore les limites du possible. L’Inter Miami s’est imposé 1-2 sur la pelouse du New England Revolution dans la nuit du mercredi à ce jeudi 10 juillet 2025, dans un match où l’Argentin a brillé. Deux buts en une demi-heure. Encore. Une habitude ? Pas tout à fait. Ce doublé n’est pas qu’un de plus. Il signe là sa quatrième performance de ce type d’affilée en Major League Soccer. Aucun joueur n’avait réussi pareille série depuis la création du championnat.