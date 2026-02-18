Getty Images
Traduit par
« Lionel Messi a gagné ça pour toi ! » - L'ancienne star du Real Madrid Wesley Sneijder critique Nicolas Otamendi, qu'il qualifie d'« immature », pour avoir raillé Vinicius Junior avec son tatouage de la Coupe du monde
Otamendi provoque Vinicius lors d'un match de Ligue des champions
Le match de Ligue des champions a donné lieu à une controverse, une série d'incidents survenus sur le terrain et en dehors ayant entraîné son interruption temporaire. Le match a été arrêté pendant environ 10 minutes après que Vinicius se soit retrouvé impliqué dans une altercation houleuse avec des supporters du Benfica. La situation s'est aggravée lorsque des allégations ont émergé selon lesquelles le jeune milieu de terrain du Benfica, Gianluca Prestianni, aurait tenu des propos racistes à l'encontre de la star brésilienne, provoquant l'indignation des joueurs et des supporters.
La confrontation ne s'est pas arrêtée là, car plusieurs coéquipiers de Vinicius au Real Madrid se sont précipités à ses côtés, exacerbant encore davantage les tensions. Kylian Mbappé aurait été vu en train de s'opposer directement à Prestianni, l'accusant de comportement raciste. L'incident a rapidement attiré l'attention générale sur les réseaux sociaux, les supporters et les experts débattant des événements alors que le drame se déroulait à la fois sur le terrain et dans les tribunes.
Alors que les joueurs s'affrontaient pendant l'interruption du match pour cause de protocole antiraciste, Otamendi a exhibé ses tatouages représentant la Coupe du monde, la Finalissima et la Copa America devant Vinicius, transformant ce moment tendu en une scène comique pour l'ancien joueur du Real Madrid.
- AFP
Sneijder qualifie Otamendi d'enfantin
Après le match, Sneijder s'est dit perplexe face à la décision du vétéran de recourir à de telles tactiques alors que son équipe était menée au score. Le Néerlandais a remis en question l'état d'esprit du capitaine du Benfica, suggérant que ce comportement n'était pas digne d'un joueur de son expérience. La victoire 1-0 des champions d'Europe en titre n'a apparemment pas suffi à satisfaire Sneijder, qui a ressenti le besoin de défendre l'actuel numéro sept du club.
« Est-il bien dans sa tête ? », a demandé Sneijder. « Si j'avais été Vinicius, j'aurais répondu : "C'est Messi qui a remporté cette Coupe du monde pour vous, vous n'y êtes pour rien." » L'ancien meneur de jeu de l'Inter estimait clairement que la tentative d'Otamendi de revendiquer sa supériorité en s'appuyant sur le succès de l'Argentine était erronée, compte tenu du rôle monumental joué par Lionel Messi dans ces victoires par rapport à celui du défenseur central.
Le débat sur le pedigree de la Ligue des champions
Sneijder a poursuivi son attaque verbale en soulignant la différence entre les deux joueurs en termes de palmarès européen. Si Otamendi peut se targuer d'avoir remporté des titres internationaux, Vinicius est quant à lui devenu une icône moderne de la Ligue des champions, marquant lors de plusieurs finales et soulevant le trophée à plusieurs reprises avec le grand club espagnol. Sneijder a suggéré que la tentative d'Otamendi de se mettre en valeur était déplacée compte tenu du contexte de la compétition.
Il a ensuite enfoncé le clou : « Pourquoi fait-il cela à un joueur du Real Madrid ? A-t-il la moindre idée du nombre de titres de Ligue des champions remportés par Vinicius ? Et il lui montre ses trophées ? »
- Getty Images Sport
Des scènes déplaisantes ternissent la soirée européenne
Le match lui-même a été décidé par un but inscrit en deuxième mi-temps par Vinicius, assisté par Kylian Mbappé, mais le football a souvent été éclipsé par les tensions entre les deux équipes. Au-delà de la dispute individuelle impliquant Otamendi, le match a été marqué par des accusations d'insultes racistes à l'encontre de Vinicius, ce qui a entraîné une interruption temporaire du jeu et plusieurs cartons jaunes alors que les esprits s'échauffaient entre les deux équipes rivales.
Les retombées de cet incident continuent de faire la une des journaux à travers l'Europe, les commentaires de Sneijder reflétant un sentiment plus général selon lequel les actions du défenseur vétéran étaient inutiles. Alors que Benfica peinait à contenir l'attaque madrilène, Sneijder a conclu que ces pitreries « super enfantines » étaient le signe de la frustration d'une équipe qui n'arrivait tout simplement pas à gérer la qualité du joueur international brésilien ce soir-là.
Publicité