« Lionel Messi a gagné ça pour toi ! » - L'ancienne star du Real Madrid Wesley Sneijder critique Nicolas Otamendi, qu'il qualifie d'« immature », pour avoir raillé Vinicius Junior avec son tatouage de la Coupe du monde

Le match de Ligue des champions a donné lieu à une controverse, une série d'incidents survenus sur le terrain et en dehors ayant entraîné son interruption temporaire. Le match a été arrêté pendant environ 10 minutes après que Vinicius se soit retrouvé impliqué dans une altercation houleuse avec des supporters du Benfica. La situation s'est aggravée lorsque des allégations ont émergé selon lesquelles le jeune milieu de terrain du Benfica, Gianluca Prestianni, aurait tenu des propos racistes à l'encontre de la star brésilienne, provoquant l'indignation des joueurs et des supporters.

La confrontation ne s'est pas arrêtée là, car plusieurs coéquipiers de Vinicius au Real Madrid se sont précipités à ses côtés, exacerbant encore davantage les tensions. Kylian Mbappé aurait été vu en train de s'opposer directement à Prestianni, l'accusant de comportement raciste. L'incident a rapidement attiré l'attention générale sur les réseaux sociaux, les supporters et les experts débattant des événements alors que le drame se déroulait à la fois sur le terrain et dans les tribunes.

Alors que les joueurs s'affrontaient pendant l'interruption du match pour cause de protocole antiraciste, Otamendi a exhibé ses tatouages représentant la Coupe du monde, la Finalissima et la Copa America devant Vinicius, transformant ce moment tendu en une scène comique pour l'ancien joueur du Real Madrid.