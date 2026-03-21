Dans un contexte tendu après une élimination européenne frustrante, le ton est monté du côté de Lille. Alors que les critiques se multiplient autour des choix tactiques et de la prestation à Aston Villa, une réponse ferme s’est fait entendre en conférence de presse. À la veille d’un nouveau défi en Ligue 1, Bruno Geneso a décidé de sortir du silence pour remettre les choses au clair.
Lille, l'énorme coup de gueule de Bruno Genesio contre la presse
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Bruno Genesio déplore les critiques sur Lille après la Ligue Europa
Deux jours après la sortie de route en Ligue Europa face à Aston Villa, Bruno Genesio a tenu à réagir aux nombreuses critiques visant son approche du match. Battus à l’aller puis dominés au retour, les Dogues ont été pointés du doigt pour leur manque d’ambition offensive, notamment en raison d’un système jugé trop prudent par certains observateurs.
Face à ces reproches, Bruno Genesio a défendu ses décisions avec fermeté, rappelant le contexte physique difficile de son groupe. « J’ai lu et entendu beaucoup de choses après le match d’Aston Villa qui ne m’ont pas forcément plu, sur une tactique défensive, que le staff et les dirigeants n’étaient pas déçus d’être éliminés, qu’on aurait galvaudé ce match, entame le coach. Je vais vous expliquer la raison de mes choix. On va jouer le 18e match depuis début janvier demain à Marseille. C’est autant que le PSG et Lyon. On est les trois équipes à avoir joué autant de matchs. Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons sept joueurs blessés, dont quatre attaquants. Il était donc logique d’aligner une équipe compétitive pour se qualifier. Mais, contrairement à ce que j’ai pu lire avec pas mal de sous-entendus, nous n’avons pas galvaudé le match à Aston Villa ».
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Bruno Geneso fracasse la presse et ses détracteurs
Dans la continuité de son intervention, Bruno Genesio a insisté sur la logique derrière son organisation tactique, rejetant l’idée d’une approche frileuse. « Compte tenu des éléments que je viens de citer, il me semblait que le système le plus adapté était celui de jouer à 5 derrière, avec c’est vrai plus de joueurs défensifs qu’offensifs, admet-il. Mais regardez le nombre de blessés en attaque ! Regardez l’effectif qu’on a ! À partir du moment où j’ai décidé de faire quelques rotations pour protéger la santé de mes joueurs, parce que c’est important, c’est le système qui s’imposait à mes yeux. Pas parce que je me suis levé le matin en me disant qu’on allait faire une composition défensive. D’ailleurs, jouer à 5 défenseurs n’est pas une composition défensive, contrairement à ce qu’on peut croire ».
Visiblement agacé, Bruno Genesio est allé encore plus loin en évoquant son ras-le-bol face aux critiques récurrentes. « J’ai été assez irrité de lire ça et pour terminer, profitez-en, car quand j’aurai quitté le championnat de France, il faudra trouver un autre souffre-douleur que moi. Ça vous laisse un peu de temps pour décider sur qui vous jetterez votre dévolu ».
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La mise au point claire de Genesio sur sa légitimité en Ligue 1
Relancé sur ses propos, Bruno Genesio a tenu à rappeler son parcours et sa légitimité sur le banc. « Ça fait 10 ans que j’entraîne. J’ai pratiquement 300 matchs de Ligue 1. J’ai 1,8 point de moyenne. Je pense que c’est pas mal, mais j’en ai un peu assez que mon travail et mes performances, avec son staff, soient réduits au fait que j’ai une bonne entente avec mes joueurs ».
Dans un dernier message teinté d’émotion,Bruno Genesio a reconnu un besoin de s’exprimer face à une situation qui dure depuis plusieurs années.« C’est tout juste si ce n’est pas, parce qu’on passe des soirées ensemble (avec les joueurs), qu’on a des résultats… qu’il n’y a rien tactiquement… que quand on joue à 5, c’est très défensif, énumère-t-il. J’en ai un peu assez d’entendre ça depuis quelque temps. Depuis une dizaine d’années même. Et c’est toujours chez les mêmes. C’est un cri du cœur en fait. J’avais besoin de le faire savoir ». Une sortie forte qui intervient à un moment clé de la saison des Dogues.