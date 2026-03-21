Lille, l'énorme coup de gueule de Bruno Genesio contre la presse

Deux jours après la sortie de route en Ligue Europa face à Aston Villa, Bruno Genesio a tenu à réagir aux nombreuses critiques visant son approche du match. Battus à l’aller puis dominés au retour, les Dogues ont été pointés du doigt pour leur manque d’ambition offensive, notamment en raison d’un système jugé trop prudent par certains observateurs.

Face à ces reproches, Bruno Genesio a défendu ses décisions avec fermeté, rappelant le contexte physique difficile de son groupe. « J’ai lu et entendu beaucoup de choses après le match d’Aston Villa qui ne m’ont pas forcément plu, sur une tactique défensive, que le staff et les dirigeants n’étaient pas déçus d’être éliminés, qu’on aurait galvaudé ce match, entame le coach. Je vais vous expliquer la raison de mes choix. On va jouer le 18e match depuis début janvier demain à Marseille. C’est autant que le PSG et Lyon. On est les trois équipes à avoir joué autant de matchs. Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons sept joueurs blessés, dont quatre attaquants. Il était donc logique d’aligner une équipe compétitive pour se qualifier. Mais, contrairement à ce que j’ai pu lire avec pas mal de sous-entendus, nous n’avons pas galvaudé le match à Aston Villa ».