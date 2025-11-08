Lille, Bruno Genesio vole à la rescousse d'Olivier Giroud

Après des débuts idéaux avec Lille - deux buts inscrits lors de ses deux premiers matchs - Olivier Giroud n’a plus marqué depuis le 25 septembre, face à Brann en Ligue Europa. Malgré cette disette, Bruno Genesio refuse d’y voir un signe d’usure. « C’est typique d’un avant-centre. Tous les attaquants que j’ai connus, et j’en ai connu de très grands comme Olivier, ont toujours une période où ça veut moins rire »,a expliqué l’entraîneur des Dogues ce samedi dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour lui, cette passe à vide n’a rien d’alarmant, d’autant que Giroud reste un titulaire régulier en Ligue 1, fort de neuf apparitions dont huit titularisations.

L’ancien joueur d’Arsenal et du Milan AC a bien failli débloquer son compteur contre Monaco, mais un arrêt exceptionnel du gardien adverse l’en a empêché. Genesio relativise : « Olivier rentre, il fait ce qu’il faut. Il fait une tête qui a huit chances sur dix de finir sur un but. Le gardien fait un arrêt incroyable. Il y a des périodes comme ça. » L’entraîneur ajoute, citant son ancien mentor Bernard Lacombe : « Il y a des jours où le but fait 10 mètres et des jours où il fait 1,20 mètre. »