Olivier Giroud traverse sa première zone de turbulence depuis son arrivée à Lille. Auteur d’un départ tonitruant sous les couleurs nordistes, l’avant-centre de 39 ans peine désormais à retrouver le chemin des filets. Pourtant, son entraîneur Bruno Genesio, loin d’afficher le moindre doute, continue de le soutenir publiquement. En conférence de presse, le technicien a rappelé que cette période creuse n’a rien d’inhabituel pour un buteur de son calibre. À travers ses mots, c’est toute la confiance du vestiaire lillois qui s’exprime envers son vétéran champion du monde.
Lille, Bruno Genesio vole à la rescousse d'Olivier Giroud
Olivier Giroud ne trouve plus le chemin des filets avec Lille
Après des débuts idéaux avec Lille - deux buts inscrits lors de ses deux premiers matchs - Olivier Giroud n’a plus marqué depuis le 25 septembre, face à Brann en Ligue Europa. Malgré cette disette, Bruno Genesio refuse d’y voir un signe d’usure. « C’est typique d’un avant-centre. Tous les attaquants que j’ai connus, et j’en ai connu de très grands comme Olivier, ont toujours une période où ça veut moins rire »,a expliqué l’entraîneur des Dogues ce samedi dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour lui, cette passe à vide n’a rien d’alarmant, d’autant que Giroud reste un titulaire régulier en Ligue 1, fort de neuf apparitions dont huit titularisations.
L’ancien joueur d’Arsenal et du Milan AC a bien failli débloquer son compteur contre Monaco, mais un arrêt exceptionnel du gardien adverse l’en a empêché. Genesio relativise : « Olivier rentre, il fait ce qu’il faut. Il fait une tête qui a huit chances sur dix de finir sur un but. Le gardien fait un arrêt incroyable. Il y a des périodes comme ça. » L’entraîneur ajoute, citant son ancien mentor Bernard Lacombe : « Il y a des jours où le but fait 10 mètres et des jours où il fait 1,20 mètre. »
Bruno Genesio ne s’inquiète pas et réitère sa confiance à Giroud
Malgré ses 39 ans, Olivier Giroud reste un joueur d’expérience capable de se relever. Bruno Genesio ne cache pas son admiration pour l’attitude irréprochable de son numéro 9, toujours exemplaire dans l’effort collectif. « Olivier a suffisamment d’expérience pour passer ce cap. Il sait la confiance qu’on a en lui, que l’équipe a en lui », a souligné le technicien. Pour lui, seule la persévérance ramènera le buteur sur le chemin du succès. « Le plus important est de continuer à tenter, à échouer jusqu’à ce qu’on réussisse parce que ça fait partie du jeu », insiste-t-il.
Genesio affirme par ailleurs ne pas sentir son joueur affecté : « Je ne le sens pas perturbé par cette petite période de manque de but. Comme tout attaquant, il a besoin de marquer. C’est en eux. Les attaquants vivent de ça, se nourrissent de ça. »
Olivier Giroud accueilli en héros sur les stades de Ligue 1
Depuis son arrivée au LOSC, Olivier Giroud bénéficie d’un accueil chaleureux sur tous les terrains de France. À Lens, lors du derby, il a été ovationné par le public de Bollaert, tandis qu’à Nantes, les supporters lui ont réservé une standing ovation émouvante. Un contraste avec le souvenir mitigé de 2016, quand il avait été hué en équipe de France après un match amical contre le Cameroun. Cette reconnaissance nationale touche profondément le champion du monde. « Encore une fois, c’est aussi pourquoi je suis très reconnaissant et très content de revenir chez moi, pour faire un petit coucou avec la tournée des stades », a confié le buteur.
Olivier Giroud incarne désormais plus qu’un simple avant-centre : il est un symbole de longévité et de professionnalisme. Bruno Genesio, conscient de ce que représente son joueur pour le groupe, mise sur son leadership pour inspirer les plus jeunes. Malgré une période creuse sur le plan statistique, le technicien lillois ne doute pas que l’ancien attaquant de Montpellier retrouvera bientôt le chemin des filets. Son aura, son travail et sa mentalité exemplaire font de lui une pièce maîtresse dans le projet lillois. À 39 ans, Olivier Giroud continue de prouver que la passion et la rigueur n’ont pas d’âge.