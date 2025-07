À 38 ans, Giroud revient enflammer la France : Le LOSC frappe un grand coup !

13 ans après, il est de retour ! Le meilleur buteur des Bleus s'engage avec le LOSC pour un ultime challenge. Un coup de maître qui enflamme la Ligue 1.

Treize longues années. Une éternité en football. C'est le temps qui sépare le dernier but d'Olivier Giroud en Ligue 1, sous le maillot d'un Montpellier champion de France, et son retour fracassant annoncé ce mercredi 1er juillet à 23h. Entre-temps, une carrière immense à Arsenal, Chelsea, l'AC Milan, une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, et une pige au Los Angeles FC qui ressemblait à une douce pré-retraite sous le soleil californien. Beaucoup pensaient le chapitre européen clos. Mais à 38 ans, le Phénix n'avait pas dit son dernier mot. Dans un coup de théâtre dont le mercato a le secret, le LOSC a officialisé l'arrivée du meilleur buteur de l'histoire des Bleus pour une saison. La Ligue 1 a retrouvé l'un de ses rois.