Ligue 1 : Pourquoi Bruno Genesio a posé sa démission au LOSC ?

Jeudi soir, la défaite du LOSC face au Celta Vigo (2-1) en Ligue Europa a marqué un tournant. Malgré une supériorité numérique pendant plus d’une heure, Lille s’est incliné, concédant ainsi une quatrième défaite consécutive depuis le début de l’année 2026. Au coup de sifflet final, Bruno Genesio est apparu particulièrement affecté, laissant transparaître une profonde lassitude.

Face aux médias, Bruno Genesio n’a pas cherché à esquiver ses responsabilités. « Quand vous reproduisez les mêmes erreurs depuis quatre matchs, ce n’est pas une histoire de réussite, c’est qu’on n’apprend pas de nos erreurs. Tout le monde va devoir assumer. Moi je vais assumer mes responsabilités. Le premier responsable c’est moi puisque c’est moi qui fais l’équipe mais il y a beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs ». Une déclaration lourde de sens, suivie d’une précision encore plus explicite : « Mais les miennes je vais les prendre ».