Relégué en Ligue Europa Conférence en raison de ses liens avec l’OL, Crystal Palace a porté un recours devant le TAS pour faire annuler la décision.

L’été européen est loin d’être calme, et ce n’est pas Crystal Palace qui dira le contraire. Évincé de la Ligue Europa 2025/2026 au profit de Nottingham Forest et de l’Olympique Lyonnais, le club anglais contre-attaque. Officiellement saisi par les Eagles, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) devra trancher dans une affaire explosive mêlant litige réglementaire et conflit d’intérêts. En jeu : la réintégration de Crystal Palace au détriment de l’OL ou de Nottingham.