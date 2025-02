Le PSG et Lille pourraient se retrouver en quarts de finale de la Ligue des champions. Un affrontement inédit dans l’histoire du football français ?

Le Paris Saint-Germain et le LOSC pourraient bien offrir un affrontement 100 % français en quarts de finale de la Ligue des champions. Avec la nouvelle formule de la compétition, le parcours des équipes est déjà plus clair et laisse entrevoir un nouveau potentiel choc entre ces deux clubs de Ligue 1 après celui des barrages entre le PSG et le Stade Brestois.