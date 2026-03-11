PSG - Chelsea : Luis Enrique savoure mais prévient en vue du match retour

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup face à Chelsea en s’imposant 5-2 au Parc des Princes lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match spectaculaire où les Parisiens ont été rejoints deux fois au score, les champions d’Europe ont fini par faire la différence dans une fin de rencontre totalement folle. Une performance qui a particulièrement marqué Luis Enrique.

Luis Enrique satisfait de l’état d’esprit

Au micro de Canal+, l’entraîneur parisien a salué la réaction collective de son équipe. « Ce qui m’a fait le plus plaisir ? Un peu tout », a-t-il expliqué. Luis Enrique a notamment mis en avant l’ambiance du Parc et la connexion entre les joueurs et leurs supporters. Même dans les moments plus compliqués, il a apprécié l’état d’esprit affiché par ses joueurs. « On peut jouer moins bien, mais on combat et on lutte tout le temps, on cherche toujours à attaquer », a-t-il résumé après la rencontre.

Auteur de l’ouverture du score, Bradley Barcola a lui aussi souligné l’importance de cette prestation. L’ailier parisien n’a pas hésité à parler d’un match référence. « On avait bien préparé ce match, on savait qu’il fallait mettre de l’intensité dès le début », a-t-il confié. Pour lui, cette victoire doit servir de base pour la suite de la compétition. « C’est un de nos matchs référence cette saison, on va s’appuyer dessus », a-t-il insisté.

Getty Images

Kvaratskhelia change le destin du match

Entré en cours de jeu, Khvicha Kvaratskhelia a été le grand homme de la fin de match. En l’espace de quelques minutes, l’ailier géorgien a inscrit un doublé qui a définitivement fait basculer la rencontre. « Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe et d’avoir gagné contre une bonne équipe », a-t-il expliqué. Le Parisien a également répondu à ceux qui doutaient de la condition physique de l’équipe : « On est le PSG, on a montré ce soir qu’on est capables de tout ».

Malgré ce large succès, Luis Enrique refuse tout excès de confiance avant le match retour à Londres. « Les entraîneurs ont peur tout le temps », a-t-il reconnu avec franchise. Pour lui, rien n’est encore joué malgré les trois buts d’avance. « C’est un très bon résultat, mais il reste un match. On va chercher à gagner là-bas aussi », a-t-il prévenu. Le PSG a pris une option sérieuse, mais la qualification se jouera encore sur la pelouse de Stamford Bridge.