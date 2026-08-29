Le calendrier des rendez-vous qui attendent Côme lors de la phase de championnat de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27 est officiel. L’équipe de Cesc Fabregas débutera à domicile contre Leipzig et bouclera avec une double confrontation à faire frissonner lors des deux dernières journées, contre le PSG à domicile puis Barcelone à l’extérieur.
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Ligue des champions, le calendrier de Côme : pour Fabregas, une fin à suspense à Barcelone
LE CALENDRIER DE COMO
JOURNÉE 1
Como-Leipzig, jeudi 10 septembre à 21 heures
JOURNÉE 2
Feyernoord-Como, mercredi 14 octobre à 18 h 45
JOURNÉE 3
Como-Manchester United, mercredi 21 octobre à 18 h 45
JOURNÉE 4
Lens-Como, mercredi 4 novembre à 21 heures
JOURNÉE 5
Como-AEK Athènes, mardi 24 novembre à 21 heures
JOURNÉE 6
Betis-Como, mercredi 9 décembre à 18 h 45
JOURNÉE 7
Como-Paris Saint-Germain, mercredi 20 janvier à 21 heures
JOURNÉE 8
Barcelone-Como, mercredi 27 janvier à 21 heures
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