Le calendrier des rendez-vous qui attendent Côme lors de la phase de championnat de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27 est officiel. L’équipe de Cesc Fabregas débutera à domicile contre Leipzig et bouclera avec une double confrontation à faire frissonner lors des deux dernières journées, contre le PSG à domicile puis Barcelone à l’extérieur.



