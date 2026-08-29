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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Ligue des champions, le calendrier de Côme : pour Fabregas, une fin à suspense à Barcelone

Como
Ligue des Champions

Les engagements du club de Côme lors de la phase de championnat de la Ligue des champions

Le calendrier des rendez-vous qui attendent Côme lors de la phase de championnat de la Ligue des champions de l’UEFA 2026/27 est officiel. L’équipe de Cesc Fabregas débutera à domicile contre Leipzig et bouclera avec une double confrontation à faire frissonner lors des deux dernières journées, contre le PSG à domicile puis Barcelone à l’extérieur.


  • LE CALENDRIER DE COMO

    JOURNÉE 1

    Como-Leipzig, jeudi 10 septembre à 21 heures


    JOURNÉE 2

    Feyernoord-Como, mercredi 14 octobre à 18 h 45


    JOURNÉE 3

    Como-Manchester United, mercredi 21 octobre à 18 h 45


    JOURNÉE 4

    Lens-Como, mercredi 4 novembre à 21 heures


    JOURNÉE 5

    Como-AEK Athènes, mardi 24 novembre à 21 heures


    JOURNÉE 6

    Betis-Como, mercredi 9 décembre à 18 h 45


    JOURNÉE 7

    Como-Paris Saint-Germain, mercredi 20 janvier à 21 heures


    JOURNÉE 8

    Barcelone-Como, mercredi 27 janvier à 21 heures



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