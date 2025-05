Ligue des champions : L’Inter sort son maillot fétiche contre le PSG en finale

Paris Saint-Germain vs Inter

Surprise de taille à Munich : l’Inter n’optera ni pour le bleu ni pour le blanc. Un choix vestimentaire qui en dit long sur ses intentions…

Ce samedi soir, l’Allianz Arena vibrera au rythme d’une finale inédite de Ligue des champions. Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain croisera la route de l’Inter en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une affiche pleine de promesses, mais aussi d’originalité. Et pour cause : les Nerazzurri ont fait un choix étonnant en décidant de porter un maillot rarement utilisé sur la scène continentale. Une manière de défier les codes ? Pas seulement.