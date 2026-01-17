Ligue 1, une cible de l'OM signe à Strasbourg (Officiel)

Révélation de la saison en Ligue 2 sous les couleurs de Dunkerque, Gessime Yassine s’est imposé en quelques mois comme l’une des attractions de l’antichambre du football français. À seulement 20 ans, Gessime Yassine a impressionné par sa qualité technique, sa capacité à provoquer et surtout par sa patte gauche, déjà redoutée par de nombreuses défenses. La saison passée, Gessime Yassine avait notamment marqué les esprits lors d’un match de Coupe de France face au PSG, mettant à mal l’arrière-garde parisienne malgré l’élimination de son équipe.

Cette montée en puissance ne s’est pas limitée au cadre hexagonal. Gessime Yassine a également franchi un cap sur la scène internationale lors de la Coupe du monde U20 avec le Maroc. Titulaire sur le flanc droit de l’attaque, Gessime Yassine a été l’un des grands artisans du sacre historique de sa sélection, aux côtés d’Othmane Maamma et Yassir Zabiri, avec un bilan de 2 buts et 3 passes décisives. Des performances qui ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, à l’affût d’opportunités offensives.