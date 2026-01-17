L’avenir de certains jeunes talents s’écrit parfois loin des projecteurs attendus. Suivi de près par plusieurs écuries de l’élite, dont l’Olympique de Marseille, un ailier très en vue de Ligue 2 a finalement tranché pour un projet jugé plus structurant. Ce choix, officialisé ce samedi, confirme l’attractivité retrouvée du Racing Club de Strasbourg sur le marché des jeunes profils à fort potentiel et redistribue les cartes sur le mercato hivernal de Ligue 1.
Ligue 1, une cible de l'OM signe à Strasbourg (Officiel)
Gessime Yassine change de dimension
Révélation de la saison en Ligue 2 sous les couleurs de Dunkerque, Gessime Yassine s’est imposé en quelques mois comme l’une des attractions de l’antichambre du football français. À seulement 20 ans, Gessime Yassine a impressionné par sa qualité technique, sa capacité à provoquer et surtout par sa patte gauche, déjà redoutée par de nombreuses défenses. La saison passée, Gessime Yassine avait notamment marqué les esprits lors d’un match de Coupe de France face au PSG, mettant à mal l’arrière-garde parisienne malgré l’élimination de son équipe.
Cette montée en puissance ne s’est pas limitée au cadre hexagonal. Gessime Yassine a également franchi un cap sur la scène internationale lors de la Coupe du monde U20 avec le Maroc. Titulaire sur le flanc droit de l’attaque, Gessime Yassine a été l’un des grands artisans du sacre historique de sa sélection, aux côtés d’Othmane Maamma et Yassir Zabiri, avec un bilan de 2 buts et 3 passes décisives. Des performances qui ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, à l’affût d’opportunités offensives.
Strasbourg rafle la mise pour Gessime Yassine
Dans ce contexte très concurrentiel, Strasbourg a su se montrer le plus convaincant. Comme révélé ces dernières semaines, plusieurs formations françaises, dont l’OM, étaient sur le dossier, mais le Racing a pris une longueur d’avance dans les négociations. Selon Foot Mercato, Gessime Yassine s’est finalement engagé avec le club alsacien pour un montant estimé autour de 7 millions d’euros, assorti d’un contrat de quatre ans et demi, courant jusqu’en 2030. Un investissement significatif, reflet des attentes placées en Gessime Yassine par la direction strasbourgeoise.
Le club alsacien a officialisé l’opération ce samedi par un communiqué sans ambiguïté : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée de Gessime Yassine en provenance de l’USL Dunkerque. L’ailier s’est engagé jusqu’en 2030. Né à Salon-de-Provence en 2005, Gessime Yassine effectue ses classes dans les Bouches-du-Rhône. Passé par Istres et Marignane, il découvre la Ligue 2 avec l’USL Dunkerque dès l’hiver 2024 ». Pour Gessime Yassine, ce transfert représente une étape clé, avec en ligne de mire des performances en Ligue 1 pour se rapprocher durablement de l’équipe première du Maroc.