Cible de l’OM, Gessime Yassine met l’Europe à ses pieds

Gessime Yassine n’est plus perçu comme un simple talent en devenir. Champion du monde U20 avec le Maroc, meilleur passeur de Ligue 2 et régulièrement décisif dans les grands rendez-vous, Gessime Yassine a franchi un cap évident. Sa prestation face à Strasbourg en Coupe de France, marquée par une activité constante et une capacité à provoquer, a confirmé une tendance déjà observée depuis plusieurs semaines. Pour Gessime Yassine, la Ligue 2 semble désormais trop étroite.

Ce sentiment ne date pas uniquement de cette rencontre. Gessime Yassine avait déjà frappé les esprits lors de son match référence face au PSG au printemps dernier. Depuis, la répétition des performances a installé une forme de continuité. Capable d’éliminer, de créer des décalages et de faire basculer un match, Gessime Yassine séduit par son impact dans les rencontres à forte intensité, un critère déterminant pour les recruteurs européens.