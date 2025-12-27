Il y a des trajectoires qui s’emballent sans prévenir et des carrières qui basculent à la faveur de quelques performances marquantes. En cet hiver décisif, un ailier de Ligue 2 concentre toutes les attentions, au point de devenir l’un des dossiers les plus convoités du marché. Performances de haut niveau, exposition médiatique croissante et reconnaissance internationale ont changé son statut en quelques mois. Désormais, chaque sortie est scrutée, chaque décision analysée. Au cœur de cette agitation, Gessime Yassine s’impose comme l’un des symboles du mercato à venir.
Cible de l’OM, Gessime Yassine met l’Europe à ses pieds
- AFP
Gessime Yassine, de la révélation à la confirmation
Gessime Yassine n’est plus perçu comme un simple talent en devenir. Champion du monde U20 avec le Maroc, meilleur passeur de Ligue 2 et régulièrement décisif dans les grands rendez-vous, Gessime Yassine a franchi un cap évident. Sa prestation face à Strasbourg en Coupe de France, marquée par une activité constante et une capacité à provoquer, a confirmé une tendance déjà observée depuis plusieurs semaines. Pour Gessime Yassine, la Ligue 2 semble désormais trop étroite.
Ce sentiment ne date pas uniquement de cette rencontre. Gessime Yassine avait déjà frappé les esprits lors de son match référence face au PSG au printemps dernier. Depuis, la répétition des performances a installé une forme de continuité. Capable d’éliminer, de créer des décalages et de faire basculer un match, Gessime Yassine séduit par son impact dans les rencontres à forte intensité, un critère déterminant pour les recruteurs européens.
- AFP
L’OM et l’Europe entrent dans la course pour Gessime Yassine
La montée en puissance de Gessime Yassine n’est évidemment pas passée inaperçue. En Ligue 1, plusieurs clubs de premier plan ont manifesté leur intérêt, et l’Olympique de Marseille figure parmi les formations attentives à sa situation. Le profil de Gessime Yassine, ailier percutant et créatif, correspond aux besoins identifiés par l’OM dans sa stratégie de recrutement axée sur des joueurs à fort potentiel de progression.
Mais la concurrence dépasse largement les frontières françaises. Selon les informations de Foot Mercato, Gessime Yassine est également suivi de près par des clubs allemands comme le Borussia Mönchengladbach ou le Werder Brême, ainsi que par des structures européennes plus larges, à l’image du groupe Red Bull ou de Villarreal. Tous sont séduits par la marge de progression de Gessime Yassine et par sa capacité à répondre présent dans les grands contextes.
- AFP
Dunkerque prépare déjà le départ de Gessime Yassine
Face à cette agitation croissante, Dunkerque aborde le dossier Gessime Yassine avec pragmatisme. Le président Selçuk Demir l’a reconnu publiquement : « Dans le foot professionnel, aucune porte n’est fermée. On fera en fonction des intérêts du club. Demba (Ba) y travaille en qualité de chargé du sportif. » Une déclaration qui confirme que l’avenir de Gessime Yassine est désormais au centre des discussions.
Chargé du sportif, Demba Ba a déjà entamé les premiers échanges financiers avec les clubs intéressés, à en croire Foot Mercato. La concurrence française et allemande pourrait rapidement faire grimper les enchères autour de Gessime Yassine, dont la valorisation avoisine les 6 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Gessime Yassine s’apprête à offrir à Dunkerque une opération majeure, tout en ouvrant un nouveau chapitre de sa carrière, à la hauteur des attentes suscitées.