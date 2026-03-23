Ligue 1, un énorme jackpot en vue pour l'OL

En pleine période de turbulences, le club rhodanien pourrait profiter d’un mécanisme souvent décisif dans le football moderne : les clauses de revente. Lors du transfert de Castello Lukeba vers le RB Leipzig en Allemagne, la direction avait anticipé l’avenir en intégrant un pourcentage de 20% sur une éventuelle plus-value. Aujourd’hui, ce choix pourrait s’avérer particulièrement judicieux. En effet, le défenseur formé au club attire de nombreuses convoitises sur le marché européen, ce qui ouvre la porte à un transfert majeur lors du prochain mercato estival.

Selon les informations deJeunes Footeux, une vente avoisinant les 70 millions d’euros est envisagée pour Castello Lukeba. Dans ce scénario, Lyon récupérerait une part significative du bénéfice généré, estimée à environ 8 millions d’euros.Une somme loin d’être anodine dans un contexte où chaque ressource compte. Ce potentiel gain représenterait un levier financier important pour anticiper les échéances à venir, notamment devant les instances de contrôle.