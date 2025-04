Marseille vs Montpellier

Un ex-entraineur de l’OM a interpellé Roberto De Zerbi, dimanche, suite à la déroute face à Monaco.

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate à un moment crucial de la saison. Après une lourde défaite face à Monaco (3-0), les Phocéens s’exposent dangereusement à la pression de leurs poursuivants dans la course à l’Europe. Le club peine à enchaîner, et les résultats récents sèment le doute. Pourtant encore en position de se battre pour le podium, l’équipe semble manquer de souffle, de repères… et de réponses.