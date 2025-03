Ligue 1, Samir Nasri dépité par l’OM

Marseille vs Toulouse

Icône de l’OM, Samir Nasri a été très déçu par la défaite du club phocéen contre Reims.

L'Olympique de Marseille traverse une période difficile et les signes d'inquiétude se multiplient. Enchaînant un troisième revers consécutif en championnat, les Phocéens ont perdu leur place de dauphin du PSG et voient leur ambition de qualification pour la Ligue des champions menacée. Face à cette situation alarmante, les critiques fusent, y compris de la part d'anciens joueurs emblématiques du club. Parmi eux, Samir Nasri n'a pas caché sa frustration et son exaspération face aux performances de son club de cœur.