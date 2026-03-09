Les trajectoires d’une saison peuvent parfois basculer en quelques semaines seulement. Longtemps considéré comme un candidat irrégulier dans la hiérarchie de la Ligue 1, le Stade Rennais semble désormais avoir retrouvé un élan inattendu. Les résultats récents ont complètement changé la perception autour de cette équipe, qui enchaîne désormais les performances convaincantes. Derrière cette remontée spectaculaire se cache une statistique particulièrement révélatrice de la transformation observée ces derniers mois.
Ligue 1, la stat impressionnante du Rennes de Franck Haise
- AFP
Le rebond spectaculaire de Rennes au classement
Avec 43 points récoltés en 25 journées, Rennes réalise actuellement l’un des meilleurs parcours de son histoire à ce stade de la saison en Ligue 1. Selon les données statistiques relayées par Rouge Mémoire, ce total représente le troisième meilleur bilan du club breton après 25 matches, derrière les exercices 2010-2011 et 2022-2023, qui comptaient chacun 46 points à la même période.
Cette dynamique tranche nettement avec la situation observée la saison passée. À ce moment du championnat, Rennes affiche en effet 14 points de plus que lors de l’exercice précédent, un écart qui illustre la progression importante enregistrée ces derniers mois. Une évolution d’autant plus marquante que l’équipe traversait encore une période d’incertitude au cœur de l’hiver.
- AFP
Une dynamique retrouvée sur le terrain avec Franck Haise
Sur le plan sportif, la transformation est également visible dans les résultats récents depuis l’arrivée de Franck Haise. Rennes reste notamment sur quatre victoires consécutives en Ligue 1, une série qui a permis au club breton de revenir dans la lutte pour les places européennes. Parmi ces succès, la victoire éclatante obtenue sur la pelouse de Nice (4-0) lors de la 25e journée a particulièrement marqué les esprits.
Dans un championnat où les positions restent serrées derrière les équipes de tête, cette série positive change clairement la donne. Désormais relancé dans la course aux compétitions européennes, Rennes peut envisager la fin de saison avec des ambitions revues à la hausse, notamment dans la bataille pour les places qualificatives pour la Ligue des champions.
- AFP
Les grands enjeux de la fin de saison pour Rennes
La question principale reste désormais celle de la régularité. Si l’élan actuel se confirme, Rennes pourrait transformer cette dynamique en véritable candidature pour les places européennes les plus prestigieuses. L’histoire rappelle toutefois que certaines saisons prometteuses du club breton n’avaient pas toujours débouché sur un podium final.
La suite du calendrier s’annonce donc déterminante pour confirmer cette progression. Le prochain rendez-vous face au LOSC (dimanche, 20h 45) représente déjà un test majeur pour Rennes, qui devra confirmer sa solidité face à un concurrent direct dans la course à l’Europe. Une chose semble toutefois certaine : la crise évoquée il y a encore quelques semaines paraît aujourd’hui bien lointaine.