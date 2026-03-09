Ligue 1, la stat impressionnante du Rennes de Franck Haise

Avec 43 points récoltés en 25 journées, Rennes réalise actuellement l’un des meilleurs parcours de son histoire à ce stade de la saison en Ligue 1. Selon les données statistiques relayées par Rouge Mémoire, ce total représente le troisième meilleur bilan du club breton après 25 matches, derrière les exercices 2010-2011 et 2022-2023, qui comptaient chacun 46 points à la même période.

Cette dynamique tranche nettement avec la situation observée la saison passée. À ce moment du championnat, Rennes affiche en effet 14 points de plus que lors de l’exercice précédent, un écart qui illustre la progression importante enregistrée ces derniers mois. Une évolution d’autant plus marquante que l’équipe traversait encore une période d’incertitude au cœur de l’hiver.