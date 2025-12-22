Ligue 1, la décision choquante de l'OL pour Tanner Tessmann

Plombé par de sérieux problèmes financiers, l’OL aborde le mercato hivernal avec une ligne de conduite claire : vendre avant de recruter. Dans ce contexte, la direction lyonnaise ne devrait pas se montrer inflexible concernant plusieurs joueurs disposant d’une valeur marchande intéressante. Tanner Tessmann figure précisément dans cette catégorie. Arrivé avec un statut de joueur à potentiel, Tanner Tessmann bénéficie aujourd’hui d’une cote solide sur le marché, ce qui attire forcément l’attention des décideurs rhodaniens.

La situation économique du club pousse l’OL à envisager des choix forts. Tanner Tessmann, milieu de terrain de 24 ans, pourrait ainsi faire partie des joueurs sacrifiables dès janvier. En interne, l’idée est simple : si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table, Tanner Tessmann ne sera pas retenu. Une position qui tranche avec le discours sportif habituel, mais qui illustre l’ampleur des contraintes actuelles du club lyonnais.