Liga, le Real Madrid va faire un grand ménage l'été prochain

En coulisses, le Real Madrid a déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de quitter le club à l’issue de la saison. Parmi eux, certains cadres arrivent en fin de cycle et pourraient ne pas être prolongés, à l’image de David Alaba, Dani Carvajal ou encore Antonio Rüdiger, dont la situation reste incertaine malgré quelques discussions évoquées.

Dans cette optique, le Real Madrid entend réduire son effectif en se séparant de joueurs dont l’impact sportif est jugé insuffisant, selon le média El Desmarque. L’objectif est clair : libérer de la masse salariale et faire place à de nouveaux renforts capables de répondre aux exigences du très haut niveau.