Après une saison marquée par des performances irrégulières et des attentes élevées, le Real Madrid prépare une refonte importante de son effectif. La direction madrilène, déterminée à relancer une dynamique conquérante, envisage un mercato estival particulièrement agité. Entre fins de contrat, joueurs en perte de vitesse et volonté de renouvellement, plusieurs décisions fortes devraient être prises dans les prochaines semaines.
Liga, le Real Madrid va faire un grand ménage l'été prochain
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Le Real Madrid veut libérer plusieurs cadres
En coulisses, le Real Madrid a déjà ciblé plusieurs profils susceptibles de quitter le club à l’issue de la saison. Parmi eux, certains cadres arrivent en fin de cycle et pourraient ne pas être prolongés, à l’image de David Alaba, Dani Carvajal ou encore Antonio Rüdiger, dont la situation reste incertaine malgré quelques discussions évoquées.
Dans cette optique, le Real Madrid entend réduire son effectif en se séparant de joueurs dont l’impact sportif est jugé insuffisant, selon le média El Desmarque. L’objectif est clair : libérer de la masse salariale et faire place à de nouveaux renforts capables de répondre aux exigences du très haut niveau.
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Au-delà des cadres, le Real Madrid envisage également des ajustements sur des postes moins exposés. Sur les côtés de la défense, Fran Garcia et Ferland Mendy figurent parmi les éléments susceptibles de faire leurs valises, notamment en raison d’un manque de régularité ou de temps de jeu.
Dans l’entrejeu, Dani Ceballos apparaît lui aussi sur le départ. Déjà proche d’un transfert lors des précédents mercatos, le milieu de terrain pourrait cette fois quitter définitivement la capitale espagnole. Le Real Madrid semble ouvert à cette possibilité, d’autant que son contrat approche de son terme.
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Le Real Madrid prêt à envoyer de nouveaux jeunes en prêt
La réflexion menée par le Real Madrid ne s’arrête pas aux joueurs en fin de cycle. Certains éléments jusque-là considérés comme intouchables pourraient également être concernés en cas d’offres intéressantes. C’est notamment le cas d’Eduardo Camavinga, dont la progression est jugée en deçà des attentes initiales. Dans le secteur offensif, plusieurs jeunes talents pourraient aussi être prêtés afin de gagner en expérience. Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia sont notamment cités parmi les joueurs qui pourraient être envoyés ailleurs pour accumuler du temps de jeu.
Enfin, le média espagnol, repris par Foot Mercato, indique que le poste de gardien pourrait lui aussi être impacté. En quête d’un rôle plus important, Andriy Lunin pourrait envisager un départ pour obtenir davantage de responsabilités. Une situation que le Real Madrid suit attentivement dans le cadre de sa restructuration globale. Avec un grand nombre de dossiers ouverts, le Real Madrid s’apprête à vivre un été particulièrement mouvementé.