Liga, Kylian Mbappé et Vinicius Junior agacent le Real Madrid

La relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior suscite des interrogations au Real Madrid.

Le Real Madrid rêve de gloire, mais une question brûle toutes les lèvres : Kylian Mbappé et Vinicius Junior peuvent-ils vraiment cohabiter sur le terrain ? Depuis l’arrivée du Français, l'association entre ces deux stars fait débat. Si les chiffres sont flatteurs, leur entente peine à convaincre, et les dernières performances face à l'Atlético Madrid ont ravivé les critiques. Le Real Madrid, bien que co-leader de Liga et qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions, voit naître des tensions internes qui pourraient fragiliser ses ambitions.