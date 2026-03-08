Liga, Eduardo Camavinga au cœur d'une grosse polémique à Madrid

La tension s’est progressivement installée autour du club madrilène après une série de performances décevantes en championnat. Le Real Madrid reste notamment sur deux défaites lors de ses trois derniers matchs de Liga, une dynamique inhabituelle pour une équipe habituée à dominer la compétition nationale.

Dans ce climat tendu, plusieurs joueurs sont pointés du doigt par la presse et les supporters. Les critiques se multiplient autour de certains éléments de l’effectif, tandis que l’actualité sportive du club est scrutée dans ses moindres détails. Dans ce contexte déjà fragile, Eduardo Camavinga se retrouve malgré lui au cœur d’une controverse inattendue liée à son absence récente des terrains.