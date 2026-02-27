Getty Images Sport
Liam Rosenior révèle que Chelsea a tenu une réunion d'équipe après les insultes racistes proférées à l'encontre de Wesley Fofana
Fofana a été victime d'insultes racistes sur Instagram.
Ce carton rouge était le sixième reçu par Chelsea en Premier League cette saison, les Blues ayant perdu du terrain dans la course au top 4 après l'égalisation tardive de Zian Flemming. Ce match nul à Stamford Bridge signifie que l'équipe de l'ouest londonien n'a pas réussi à remporter ses deux derniers matchs de championnat, après avoir été tenue en échec à domicile par les deux équipes promues, Leeds et Burnley.
L'expulsion de Fofana signifie qu'il sera suspendu pour le déplacement de dimanche chez son rival et leader de la Premier League, Arsenal. Malheureusement, le joueur de 25 ans a reçu des messages racistes sur son compte Instagram à la suite du match nul, le défenseur ayant publié une capture d'écran de certains des messages odieux qui lui avaient été envoyés.
Le Français a ensuite publié un autre message : « Nous sommes en 2026 et c'est toujours la même chose. Rien ne change. Ces personnes ne sont jamais punies. Vous lancez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien concrètement. »
Le milieu de terrain de Burnley, Hannibal Mejbri, a également été victime d'insultes après le match, ce qui a poussé le joueur de 23 ans à déclarer : « Nous sommes en 2026, et il y a encore des gens comme ça. Éduquez-vous et éduquez vos enfants, s'il vous plaît. »
Les Clarets ont publié leur propre communiqué, dans lequel on peut lire : « Le club a signalé le message à la société mère d'Instagram, Meta, et attend d'elle, ainsi que de la Premier League et de la police, un soutien sans faille. Il mettra tout en œuvre pour que la personne responsable soit identifiée et fasse l'objet d'une enquête.
« Cela n'a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve. Le club continue d'adopter une position sans équivoque : nous appliquons une politique de tolérance zéro envers toute forme de discrimination. Hannibal bénéficiera du soutien total du club et des supporters de Burnley, qui ont déjà condamné ces propos injurieux. Il n'y a pas de place pour le racisme. »
Chelsea et la Premier League ont publié un communiqué
Chelsea, quant à lui, a également publié sa propre déclaration, qui disait : « Le Chelsea Football Club est consterné et dégoûté par les insultes racistes ignobles proférées en ligne à l'encontre de Wesley Fofana. Les insultes racistes dont Wes a été victime après le match de Premier League d'aujourd'hui contre Burnley sont odieuses et ne seront pas tolérées. Un tel comportement est totalement inacceptable et va à l'encontre des valeurs du jeu et de tout ce que nous défendons en tant que club.
Il n'y a pas de place pour le racisme. Nous soutenons sans réserve Wes. Il bénéficie de notre soutien total, tout comme l'ensemble de nos joueurs qui sont trop souvent contraints de subir cette haine simplement parce qu'ils font leur travail. Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes concernées pour identifier les auteurs de ces propos et prendrons les mesures les plus sévères possibles. »
La Premier League a ensuite répondu en déclarant : « Nous nous joignons à Wesley Fofana et au Chelsea pour condamner les insultes racistes ignobles dont il a été victime sur les réseaux sociaux. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport ni dans la société en général, et nous continuerons à faire tout notre possible pour soutenir les joueurs victimes d'insultes discriminatoires. Le football est pour tout le monde. »
Le patron des Blues révèle son soutien aux joueurs
Rosenior a depuis révélé que le Dr Michael Bennett, engagé par le club l'été dernier pour occuper le poste de responsable du bien-être des performances, avait rencontré les joueurs vendredi. « Les joueurs bénéficient d'un soutien incroyable, tant sur le terrain qu'en dehors », a déclaré Rosenior lorsqu'on lui a demandé quelle aide Chelsea avait apportée à Fofana suite aux insultes dont il avait été victime.
« Ils ont eu aujourd'hui une réunion avec le docteur Michael Bennett au sujet de son implication dans le club et de la manière dont il peut les aider en dehors du terrain.
Ce fut évidemment une journée difficile pour Wes, d'abord à cause de ce qui s'est passé pendant le match, puis à cause des répercussions, les insultes racistes qu'il a reçues en ligne. Wes est un gars solide, un bon gars.
C'est incroyable, vous avez parlé du racisme la semaine dernière lors de la conférence de presse et cela vous affecte d'une manière qui ne devrait tout simplement pas exister, que ce soit en ligne ou verbalement en personne. C'est quelque chose que nous devons faire de notre mieux pour éradiquer de la vie, sans parler du football. Mais Wes va très bien, il s'est bien entraîné cette semaine. »
Le « monde parfait » de Rosenior
Fofana et Mejbri font partie des quatre joueurs de Premier League qui ont été victimes d'insultes racistes sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait demandé à ses joueurs de se désinscrire définitivement à la suite des incidents de la semaine dernière, Rosenior a répondu : « En ce qui concerne les réseaux sociaux, pour la génération actuelle, ils font partie intégrante de la vie des jeunes.
Dans un monde idéal, les joueurs ne prêteraient pas attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ils le font parce qu'ils sont humains. Il est très facile d'écrire ce que l'on veut sans conséquence sur les réseaux sociaux.
J'espère que les joueurs qui sont présents sur ces réseaux, qui s'imprègnent de ces choses, comprennent qu'il ne s'agit que de bruit, que ce sont beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions. Certaines sont valables, d'autres proviennent d'un endroit qui n'est probablement pas très recommandable. »
