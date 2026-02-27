Liam Rosenior révèle que Chelsea a tenu une réunion d'équipe après les insultes racistes proférées à l'encontre de Wesley Fofana

Ce carton rouge était le sixième reçu par Chelsea en Premier League cette saison, les Blues ayant perdu du terrain dans la course au top 4 après l'égalisation tardive de Zian Flemming. Ce match nul à Stamford Bridge signifie que l'équipe de l'ouest londonien n'a pas réussi à remporter ses deux derniers matchs de championnat, après avoir été tenue en échec à domicile par les deux équipes promues, Leeds et Burnley.

L'expulsion de Fofana signifie qu'il sera suspendu pour le déplacement de dimanche chez son rival et leader de la Premier League, Arsenal. Malheureusement, le joueur de 25 ans a reçu des messages racistes sur son compte Instagram à la suite du match nul, le défenseur ayant publié une capture d'écran de certains des messages odieux qui lui avaient été envoyés.

Le Français a ensuite publié un autre message : « Nous sommes en 2026 et c'est toujours la même chose. Rien ne change. Ces personnes ne sont jamais punies. Vous lancez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien concrètement. »

Le milieu de terrain de Burnley, Hannibal Mejbri, a également été victime d'insultes après le match, ce qui a poussé le joueur de 23 ans à déclarer : « Nous sommes en 2026, et il y a encore des gens comme ça. Éduquez-vous et éduquez vos enfants, s'il vous plaît. »

Les Clarets ont publié leur propre communiqué, dans lequel on peut lire : « Le club a signalé le message à la société mère d'Instagram, Meta, et attend d'elle, ainsi que de la Premier League et de la police, un soutien sans faille. Il mettra tout en œuvre pour que la personne responsable soit identifiée et fasse l'objet d'une enquête.

« Cela n'a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve. Le club continue d'adopter une position sans équivoque : nous appliquons une politique de tolérance zéro envers toute forme de discrimination. Hannibal bénéficiera du soutien total du club et des supporters de Burnley, qui ont déjà condamné ces propos injurieux. Il n'y a pas de place pour le racisme. »