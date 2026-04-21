Liam Rosenior réagit aux rumeurs de transfert concernant Alejandro Garnacho, alors que l’ailier de Chelsea traverse une période difficile

Interrogé par la presse avant le déplacement crucial de Chelsea à Brighton, Rosenior a dû répondre aux rumeurs évoquant un possible départ de l’Argentin. Malgré le faible temps de jeu de Garnacho depuis sa prise de fonction, l’entraîneur anglais a réaffirmé sa priorité : redonner confiance à l’ailier.

« J’aimerais connaître la source de cette information, a-t-il affirmé. Les rumeurs peuvent surgir de n’importe où. Garna a 21 ans. C’est un joueur doté de qualités exceptionnelles quand il est dans un bon état d’esprit et en pleine forme, et mon rôle est de l’aider à atteindre ce niveau. »