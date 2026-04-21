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Liam Rosenior réagit aux rumeurs de transfert concernant Alejandro Garnacho, alors que l’ailier de Chelsea traverse une période difficile
L’avenir de l’ailier reste incertain.
Garnacho a connu une première saison difficile à l’ouest de Londres après son transfert de 40 millions de livres sterling en provenance d’Old Trafford l’été dernier. L’international argentin n’a inscrit qu’un seul but en Premier League en 22 apparitions, ce qui alimente les rumeurs selon lesquelles il pourrait être vendu pour faire de la place aux nouvelles recrues. Avec l’arrivée prévue de Geovany Quenda, du Sporting CP, en juillet et l’intérêt croissant pour Iliman Ndiaye, d’Everton, la place de Garnacho au sein de l’équipe semble de plus en plus précaire.
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Rosenior apporte son soutien public
Interrogé par la presse avant le déplacement crucial de Chelsea à Brighton, Rosenior a dû répondre aux rumeurs évoquant un possible départ de l’Argentin. Malgré le faible temps de jeu de Garnacho depuis sa prise de fonction, l’entraîneur anglais a réaffirmé sa priorité : redonner confiance à l’ailier.
« J’aimerais connaître la source de cette information, a-t-il affirmé. Les rumeurs peuvent surgir de n’importe où. Garna a 21 ans. C’est un joueur doté de qualités exceptionnelles quand il est dans un bon état d’esprit et en pleine forme, et mon rôle est de l’aider à atteindre ce niveau. »
Des difficultés subsistent malgré un engagement à long terme
Garnacho a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en 39 apparitions sous les couleurs de Chelsea, toutes compétitions confondues. L’ailier est lié au club par un contrat à long terme valable jusqu’en juin 2032. Néanmoins, le projet de remaniement de l’effectif, annoncé après une saison décevante, maintient une pression constante sur ses épaules.
- AFP
La course à la Ligue des champions s'intensifie
Chelsea se rendra mardi soir à l’Amex Stadium, où il pointe à la sixième place de la Premier League, à sept points de Liverpool, cinquième. La place supplémentaire attribuée au classement européen pourrait encore leur ouvrir les portes de la Ligue des champions ; les hommes de Rosenior n’ont donc pas le droit à l’erreur lors de leurs cinq dernières sorties. Garnacho espère saisir l’occasion de faire taire ses détracteurs face aux Seagulls, tandis que les Blues luttent pour arracher une qualification européenne au terme d’une saison mouvementée.