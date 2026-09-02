Robert Lewandowski, l'attaquant du Chicago Fire, a reconnu que le Real Madrid était désormais plus fort, avec son nouvel entraîneur portugais José Mourinho.

L'ancienne star du Barça a déclaré, dans un entretien avec le journal AS : « Le Real Madrid est devenu plus fort maintenant, avec les nouvelles recrues et avec Mourinho, mais je serai toujours du côté du Barça. »

L'attaquant polonais a évoqué la baisse du nombre de buts survenue cet été après son départ, le retour de Rashford à Manchester United et la vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Lewandowski a précisé : « La saison dernière, nous avons marqué 65 buts, mais le Barça sait travailler jusqu'au bout. »

En se projetant sur la nouvelle saison et sur la Ligue des champions, le joueur du Chicago Fire estime que cet exercice pourrait être différent du précédent.

Il a affirmé : « Cette étape peut être différente pour l'équipe par rapport à la saison dernière, car elle compte de nombreux joueurs de qualité, en plus des nouvelles recrues. »

Il a insisté : « Je pense que la Ligue des champions représente un rêve pour le Barça, mais le club traverse une période où des joueurs qui, il y a deux ou trois ans, étaient très jeunes, disposent désormais de l'expérience. Il y a huit joueurs qui ont été champions du monde. C'est quelque chose de particulier pour eux, et aussi pour l'Espagne. Au final, j'espère que le Barça essaiera de gagner et qu'il pourra célébrer une Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Le Barça est l'un des favoris pour la victoire, aux côtés de deux ou trois autres équipes. En Europe, peu importe comment tu joues en début de saison ; ce qui compte, c'est de maintenir le niveau tout au long du reste de l'année. J'espère qu'au final, nous pourrons parler du Barça et du nombre de titres qu'il aura remportés. »

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