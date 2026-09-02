Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
robert-lewandowski(C)Getty Images

Traduit par

Lewandowski frappe fort au Barça : le Real est actuellement plus fort avec Mourinho

R. Lewandowski
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Pologne
Espagne

Robert Lewandowski, l'attaquant du Chicago Fire, a reconnu que le Real Madrid était désormais plus fort, avec son nouvel entraîneur portugais José Mourinho.

L'ancienne star du Barça a déclaré, dans un entretien avec le journal AS : « Le Real Madrid est devenu plus fort maintenant, avec les nouvelles recrues et avec Mourinho, mais je serai toujours du côté du Barça. »

L'attaquant polonais a évoqué la baisse du nombre de buts survenue cet été après son départ, le retour de Rashford à Manchester United et la vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Lewandowski a précisé : « La saison dernière, nous avons marqué 65 buts, mais le Barça sait travailler jusqu'au bout. »

En se projetant sur la nouvelle saison et sur la Ligue des champions, le joueur du Chicago Fire estime que cet exercice pourrait être différent du précédent.

Il a affirmé : « Cette étape peut être différente pour l'équipe par rapport à la saison dernière, car elle compte de nombreux joueurs de qualité, en plus des nouvelles recrues. »

Il a insisté : « Je pense que la Ligue des champions représente un rêve pour le Barça, mais le club traverse une période où des joueurs qui, il y a deux ou trois ans, étaient très jeunes, disposent désormais de l'expérience. Il y a huit joueurs qui ont été champions du monde. C'est quelque chose de particulier pour eux, et aussi pour l'Espagne. Au final, j'espère que le Barça essaiera de gagner et qu'il pourra célébrer une Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Le Barça est l'un des favoris pour la victoire, aux côtés de deux ou trois autres équipes. En Europe, peu importe comment tu joues en début de saison ; ce qui compte, c'est de maintenir le niveau tout au long du reste de l'année. J'espère qu'au final, nous pourrons parler du Barça et du nombre de titres qu'il aura remportés. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

  • Seattle Sounders FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Passer de l'Europe aux États-Unis est un grand pas

    Au sujet de sa nouvelle étape dans le championnat américain, il a expliqué : « Il y a beaucoup de Polonais aux États-Unis, et à chaque match j'en vois un grand nombre, c'est quelque chose de particulier pour moi. Je me sens bien ; au début, on a besoin d'un peu de temps pour s'adapter, pas seulement à la ville, mais aussi au pays. »

    Il a souligné : « Le passage de l'Europe aux États-Unis est un grand pas, ce n'est pas comme le pas que j'ai franchi de l'Allemagne vers l'Espagne. Au début, c'est plus difficile, mais ma famille et moi sommes très heureux de la ville, de l'équipe et de mes coéquipiers. »

    Il a conclu : « Maintenant, nous avons le temps de nous préparer et de mieux travailler. Nous avons disputé de nombreux matches consécutifs sans période de préparation, et j'ai besoin de temps pour m'entraîner. J'ai besoin de m'arrêter un peu, et j'espère être en meilleure forme au cours des prochaines semaines. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
LaLiga
FC Valence crest
FC Valence
VAL
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR