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Lewandowski en route vers la MLS ? Rencontre avec la direction des Chicago Fire : les détails

Mercato
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R. Lewandowski
Chicago Fire FC

L'attaquant polonais étudie avec attention la proposition formulée par la MLS.

Courtisé par le Milan AC et la Juventus, Robert Lewandowski s’éloigne de l’Europe. Libre après son départ de Barcelone, l’attaquant polonais se rapproche de la MLS.


L’avant-centre, né en 1988, et son agent Pini Zahavi s’apprêtent à s’envoler vers les États-Unis pour rencontrer la direction du Chicago Fire et étudier les modalités d’un transfert outre-Atlantique qui pourrait marquer l’apogée de sa carrière.


Dès décembre, Gregg Berhalter, le directeur sportif américain, s’était rendu à Barcelone pour s’entretenir avec l’avant-centre et son agent, Pini Zahavi, et leur présenter une offre mirobolante, incluant des revenus supplémentaires liés à des opérations commerciales.


  • Le pressing de Chicago

    Selon Fabrizio Romano, la direction du Chicago Fire met à nouveau la pression pour conclure le transfert. Lewandowski étudie actuellement l'offre, et ce voyage aux États-Unis pourrait justement l'aider à lever certaines réserves quant au choix de son prochain club.


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  • LE CONTRAT

    L’offre est substantielle : un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième année laissée à la discrétion de Lewandowski, qui pourrait ainsi jouer jusqu’à l’âge de 40 ans aux États-Unis.


    Il s’agit d’une étape cruciale : Lewandowski et son agent étudieront avec soin la proposition du Chicago Fire, qui presse pour attirer en MLS un champion en quête du dernier grand contrat de sa carrière.