Courtisé par le Milan AC et la Juventus, Robert Lewandowski s’éloigne de l’Europe. Libre après son départ de Barcelone, l’attaquant polonais se rapproche de la MLS.





L’avant-centre, né en 1988, et son agent Pini Zahavi s’apprêtent à s’envoler vers les États-Unis pour rencontrer la direction du Chicago Fire et étudier les modalités d’un transfert outre-Atlantique qui pourrait marquer l’apogée de sa carrière.





Dès décembre, Gregg Berhalter, le directeur sportif américain, s’était rendu à Barcelone pour s’entretenir avec l’avant-centre et son agent, Pini Zahavi, et leur présenter une offre mirobolante, incluant des revenus supplémentaires liés à des opérations commerciales.



