Lewandowski avertit le Barça : le Real est devenu plus fort avec Mourinho

Robert Lewandowski, l'attaquant du Chicago Fire, a reconnu que le Real Madrid était désormais plus fort, avec son nouvel entraîneur portugais José Mourinho.

L'ancienne star du Barça a déclaré, dans un entretien avec le journal AS : « Le Real Madrid est devenu plus fort maintenant avec les nouvelles recrues et avec Mourinho, mais je suis toujours du côté du Barça. »

L'attaquant polonais a évoqué la baisse du nombre de buts survenue cet été après son départ, le retour de Rashford à Manchester United et la vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

Lewandowski a précisé : « La saison dernière, nous avons marqué 65 buts, mais le Barça sait comment travailler jusqu'au bout. »

En songeant à la nouvelle saison et à la Ligue des champions, le joueur du Chicago Fire estime que cette saison pourrait être différente de la précédente.

Il a déclaré : « Cette étape peut être différente pour l'équipe par rapport à la saison dernière, car elle possède de nombreux joueurs de qualité, en plus de nouvelles recrues. »

Il a insisté : « Je pense que la Ligue des champions représente un rêve pour le Barça, mais il traverse une période où des joueurs qui, il y a deux ou trois ans, étaient très jeunes, ont désormais de l'expérience. Il y a huit joueurs qui ont été champions du monde. C'est quelque chose de particulier pour eux, et aussi pour l'Espagne. Au bout du compte, j'espère que le Barça essaiera de gagner et qu'il pourra célébrer une Ligue des champions. »

Il a ajouté : « Le Barça est l'un des favoris pour la victoire, aux côtés de deux ou trois autres équipes. En Europe, peu importe comment vous jouez en début de saison, l'important est de maintenir le niveau tout au long du reste de l'année. J'espère qu'au bout du compte, nous pourrons parler du Barça et du nombre de titres qu'il aura remportés. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora