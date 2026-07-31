Le Real Madrid continue de battre des records, désormais que son académie « La Fábrica » est devenue une source importante de revenus financiers colossaux.

Le Real Madrid avait déjà pulvérisé son record il y a quelques semaines, en dépassant les 102 millions d'euros, le montant qu'il avait obtenu grâce à la vente de joueurs de l'académie durant l'été 2017.

Mais hier a été marqué par la conclusion d'un nouveau transfert, la vente de Gonzalo García à Fulham, ainsi que par des progrès notables dans une autre opération concernant César Palacios, qui rejoindra lui aussi le club anglais.

Le journal « AS » a rapporté que les ventes de García et Palacios rapprochent le total des revenus des Merengue tirés de la vente des joueurs de leur académie de la barre des 200 millions, soit près du double du meilleur bilan précédent, alors que d'autres mouvements restent encore à finaliser.

Gonzalo est ainsi devenu la deuxième plus grosse vente conclue par le Real cet été et, comme l'avait révélé le journal « AS » auparavant, les responsables de Valdebebas réclamaient environ 60 millions d'euros pour le joueur ; c'est sur la base de ce montant que se sont déroulées les négociations, dans l'attente de la signature officielle.