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Les trésors de la « Fabrica » placent le Real Madrid sur le trône des millions

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LaLiga
Real Madrid
G. Garcia
C. Palacios
J. Ortega
F. Gonzalez
Espagne

Le Real Madrid continue de battre des records, désormais que son académie « La Fábrica » est devenue une source importante de revenus financiers colossaux.

Le Real Madrid avait déjà pulvérisé son record il y a quelques semaines, en dépassant les 102 millions d'euros, le montant qu'il avait obtenu grâce à la vente de joueurs de l'académie durant l'été 2017.

Mais hier a été marqué par la conclusion d'un nouveau transfert, la vente de Gonzalo García à Fulham, ainsi que par des progrès notables dans une autre opération concernant César Palacios, qui rejoindra lui aussi le club anglais.

Le journal « AS » a rapporté que les ventes de García et Palacios rapprochent le total des revenus des Merengue tirés de la vente des joueurs de leur académie de la barre des 200 millions, soit près du double du meilleur bilan précédent, alors que d'autres mouvements restent encore à finaliser.

Gonzalo est ainsi devenu la deuxième plus grosse vente conclue par le Real cet été et, comme l'avait révélé le journal « AS » auparavant, les responsables de Valdebebas réclamaient environ 60 millions d'euros pour le joueur ; c'est sur la base de ce montant que se sont déroulées les négociations, dans l'attente de la signature officielle.

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    Le transfert de Garcia : une excellente opportunité économique pour le Real Madrid

    Le transfert de García sera évalué à 40 millions d'euros, auxquels s'ajoutent deux millions d'euros de bonus, en contrepartie de l'acquisition par le club anglais de 70 % de ses droits sportifs.

    Une chose était claire, aussi bien pour le joueur que pour le club madrilène : ce transfert ne rompra pas la relation entre les deux parties. Gonzalo va partir, mais il garde en tête la possibilité de revenir un jour.

    Le Real estime que l'opération représente une excellente occasion sur le plan économique, ainsi qu'une opportunité pour l'épanouissement de son talent, mais il ne le perdra pas de vue à l'avenir. C'est pour cette raison que le club conservera un droit de priorité sur tout mouvement futur ; par ailleurs, le fait de conserver 30 % des droits du joueur pourrait lui rapporter des sommes supplémentaires en cas de transfert ultérieur vers un troisième club.

    Quant à César Palacios, bien que son transfert ne soit pas aussi avancé que celui de Gonzalo, il est également en route vers Fulham, sauf grosse surprise. Toutes les parties sont convaincues que l'opération se fera, mais selon son propre rythme.

    La valeur du transfert de Palacios n'atteindra pas les chiffres de son coéquipier, puisqu'elle oscillera entre 8 et 10 millions d'euros, selon les bonus. Le Real Madrid conservera également un pourcentage de ses droits, en plus d'un droit de priorité pour l'avenir.

    Si l'on ajoute la valeur du transfert de Gonzalo aux huit autres opérations conclues par le club cet été, à savoir Nico Paz, Víctor Muñoz, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García, Mario Martín et le dernier en date, Valdenías, le total des recettes atteint 175,5 millions d'euros.

    Avec la finalisation du transfert de Palacios, le chiffre pourrait grimper à 185,5 millions d'euros, mais cela ne s'arrête pas là.

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    Le Real Madrid et la barre des 200 millions grâce aux ventes de joueurs de l'académie

    Le prochain joueur qui offrira au club un apport financier important est Jacobo Ortega, qui n'a même jamais disputé le moindre match avec l'équipe première, mais qui s'apprête à rejoindre un club de première division européenne. 

    Comme l'a rapporté le journal « As », le joueur est proche de rejoindre Strasbourg pour un montant de 8 millions d'euros, contre 50 % de ses droits.

    Le transfert de Jacobo Ortega portera le total des revenus à 193,5 millions d'euros.

    Dans le même temps, le Real Madrid négocie la vente de Fran González, troisième gardien de l'équipe et gardien international de la sélection espagnole des moins de 21 ans, à Séville.

    Les négociations entre les deux clubs ont connu un certain ralentissement en raison d'un désaccord sur la valeur financière et les conditions sportives, mais l'impression dominante est que l'opération finira par se conclure.

    Il ne fait aucun doute que ces transactions rapprocheront le Real Madrid du franchissement de la barre des 200 millions d'euros issus de la vente de joueurs de l'académie.

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