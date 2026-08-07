Le travail d’équipe de la nouvelle direction de la Juventus a jusqu’ici porté quelques fruits, mais les lacunes dans l’effectif de la Juventus, à deux semaines du début du championnat et à un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, restent encore nombreuses, et importantes. D’un côté, le travail de bénédictin de Giovanni Carnevali a réussi à dénouer, après un an, l’écheveau des négociations pour ramener Randal Kolo Muani à la Continassa, tandis que les rapports de Marco Ottolini ont convaincu tout le monde de miser sur Jeff Ekhator. Enfin, l’arrivée de Frederic Massaraa donné une impulsion importante et représenté l’élément perturbateur, avec les arrivées surprises de Zeki Celik et Kerim Alajbegovic.





Une fois la synthèse des éléments positifs achevée, passons au commentaire des points négatifs. Et là, il saute immédiatement aux yeux que la Juventus n’a pas encore résolu ses problèmes les plus importants, dont certains sont même anciens : le gardien, un défenseur à l’aise balle au pied et capable de relancer, un organisateur au milieu de terrain et un avant-centre de surface.